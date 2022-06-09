Самарская область входит в число лидеров страны по развитию некоммерческого сектора

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В Самарской области недавно стартовал конкурс социальных проектов. В четверг, 9 июня, в здании Правительства региона состоялась встреча с представителями социально-ориентированных некоммерческих организаций региона.

Сегодня на территории Самарской области зарегистрировано 4395 некоммерческих организаций. 78% из них - социально ориентированные. Численность работников СОНКО превышает 19 тыс. человек. Кроме того, к их деятельности привлечено более 29 тыс. волонтеров.

В конце 2020 года Правительством области была принята Концепция содействия развитию социально ориентированных НКО Самарской области. К разработке документа, в том числе, привлекались представители некоммерческого сектора. Она предполагает, в том числе, развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, формирование спроса на услуги и деятельность таких организаций, а также развитие их кадрового потенциала и внутрисекторного взаимодействия самих НКО.

«Уже много лет Самарская область работает над развитием важнейшего сектора по работе с гражданами. Миллионы людей ежегодно получает услуги от социально-ориентированных некоммерческих организаций. Наша задача, которую поставил перед нами Губернатор Дмитрий Азаров, максимально поддержать этот сектор для его роста. Мы поддерживаем муниципальные программы развития СОНКО, рейтингуем муниципалитеты, софинансируем их рассходы, поддерживая тем самым их начинания, и работаем напрямую с Фондом президентских грантов, привлекая дополнительные средства из федерального бюджета. В этом году фонд министерства превысил 80 млн рублей, а вообще за последние три года по всем направлениям на поддержку этого сектора Самарской области было выделено 14 млрд рублей», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Министр также перечислил условия конкурса, которые совершенствуются с учетом пожеланий самих участников. Так, дважды увеличивался максимальный размер гранта. Если в 2019 году он составлял 850 тыс. рублей, то в 2021 году максимальный размер гранта составил уже 2 млн. рублей. Это условие сохраняется и в текущем году. Расширяются и возможности участия. Например, снижен «возрастной» порог. Если раньше к участию допускались организации, зарегистрированные не менее 1 года назад, то с 2021 года заявку на участие могут подать СОНКО, срок регистрации которых составляет не менее 6 месяцев, при этом предусмотрено 100% авансирование проектов, что позволяет приступить к работе сразу после победы на конкурсе. Важным новшеством 2021 года стало и то, что прием заявок ведется исключительно онлайн через специализированный сайт. Это позволило значительно расширить доступ к участию в конкурсе для СОНКО, действующих за пределами областного центра. Кроме того, с прошлого года, по просьбам участников, ведется работа по созданию технической возможности электронной сдачи отчетности.

Своим опытом участия в региональном конкурсе грантов поделились представители СОНКО.

«В 2020 году вместе с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области мы реализовали уникальный испытательный комплекс для беспилотных аппаратов. Сегодня мы активно привлекаем детские кружки и секции, а также клубы технического творчества. Со своим проектом мы уже известны на федеральном уровне, сейчас мы планируем расширять его до международного формата», - рассказал руководитель проекта Артем Лабаев.

Екатерина Акинцева, возглавляющая АНО "Комплексный общеобразовательный центр для детей с ДЦП "Выше радуги", поделилась опытом проведения занятий для женщин – мам детей с инвалидностью. У каждого занятия было своё направление – психология, стилистика, визаж, косметология, физическое здоровье, увлечения. «Мы обратились в администрацию, нам выделили здание, которое мы отремонтировали, и сейчас мы запускаем наш второй проект, где дети уже школьного возраста будут общаться, развиваться, работать со специалистами и учиться», - поделилась планами Екатерина Акинцева.

В завершении встречи представители социально-ориентированных НКО смогли задать министру свои вопросы. Они касались технической части участия в конкурсе, предложений об упрощении отчетностей, взаимодействия с коммерческим сектором и другие. Дмитрий Богданов поручил руководителям структурных подразделений министерства в кротчайшие сроки отработать все предложения руководителей СОНКО.

Напомним, что подать заявку для участия в региональном конкурсе социальных проектов можно до 20 июня 2022 года на специализированном портале http://konkursnko.samregion.ru/.

Всего в рамках конкурса выделено 8 направлений и 26 тематик социальных проектов. Отдельное внимание при оценке проектов уделяется их нацеленности на решение задач национальных проектов, а именно: приобщение населения к занятиям физкультурой и спортом, увеличение участников культурно-просветительских и образовательных программ, развитие предпринимательских навыков и лидерских качеств у молодежи, вовлечение населения в волонтерскую деятельность, приобщение жителей к сохранению природы и экологии.

Максимальный размер гранта составляет 2 млн рублей, срок реализации проектов – до 18 месяцев. Подать заявку и принять участие в конкурсе могут зарегистрированные на территории Самарской области, юридически оформленные организации, являющиеся социально ориентированными НКО, осуществляющие свою деятельность не меньше 6 месяцев.