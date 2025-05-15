Самарская область входит в число лидеров страны по количеству социальных предприятий

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Минэкономразвития РФ актуализировало данные по социальному предпринимательству. Сегодня в России зарегистрировано 12,1 тыс. социальных предприятий. В топ-10 субъектов страны по количеству таких организаций вошла Самарская область – 239 компаний региона имеют официальный статус социального.

Поддержка предприятий, деятельность которых направлена на решение важных социальных задач, является приоритетной для областного правительства и губернатора Вячеслава Федорищева. Она осуществляется благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». «Социальный бизнес направлен на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем. Эта категория предприятий помогает с трудоустройством граждан из социально уязвимых категорий, реализацией произведенной ими продукции. Все больше предпринимателей приходят к идее социальной ответственности бизнеса, и мы готовы поддерживать их на этом пути», – рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

В Самарской области реализуются специальные инструменты поддержки социального бизнеса: консультационные, образовательные, имущественные.

Социальные предприниматели могут рассчитывать на финансовые программы Гарантийного фонда – им доступен микрозаем до 5 млн рублей по минимальной ставке 1% годовых. Представителям этой категории бизнеса также доступны налоговые льготы. К примеру, для ряда социально значимых видов деятельности в части налога на прибыль организаций действует нулевая ставка и освобождение от уплаты НДС. Кроме того, доступна помощь в поиске сотрудников в рамках совместной программы с платформой hh.ru. «Большим шагом для развития нашего детского центра стало расширение. Мы взяли дополнительное помещение, чтобы нашим воспитанникам было комфортно, и мы могли увеличить их число. Это стало возможным благодаря льготному займу под 1% от Гарантийного фонда. Благодаря финансовой поддержке мы смогли покрыть расходы на текущую деятельность», – поделилась своим опытом директор тольяттинского детского центра «Умница» Татьяна Крашенинникова.

Проконсультироваться и подать заявку на получение услуг, а также оформление статуса социального предприятия можно в центрах «Мой бизнес» или на едином портале mybiz63.ru.

«Суммарный годовой доход социальных предпринимателей в 2024 году составил более 140 млрд рублей — это на 37% выше показателей 2023 года. На 38% вырос доход на один субъект МСП в среднем — с 9,3 млн до 12,8 млн рублей. При незначительном увеличении самого числа социальных предприятий рост доходов говорит об их качественном росте», – сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Ведомство также проанализировало сектор в отраслевом разрезе. Так, основными видами деятельности среди социальных предприятий являются: образование, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, а также обрабатывающие производства.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области