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Самарская область в топ-10 регионов по количеству зарегистрировавшихся на конкурс «Это у нас семейное»

10 июня 2025 13:52
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Самарская область в топ-10 регионов по количеству зарегистрировавшихся на конкурс «Это у нас семейное»

Заявочная кампания завершится 14 сентября.

С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» на участие в нем зарегистрировались более 73 тысяч человек. Об этом на заседании Наблюдательного совета самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» сообщил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Заявочная кампания завершится 14 сентября.

В ходе заседания Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал об успехе первого сезона проекта и количестве зарегистрировавшихся на второй сезон. Кроме того, члены Наблюдательного совета поддержали решение о завершении заявочной кампании 14 сентября, утвердили механику и обсудили первые задания дистанционного этапа.

«600 тысяч человек принимали участие в конкурсе в прошлом году. Это гораздо больше, чем просто конкурс или соревнование, потому что это возможность испытать счастье, радость, любовь, восхищение. Благодаря конкурсу семьи стали дружнее: дети, которые стеснялись общаться, на полуфиналах стали общительнее, бабушки, которых с трудом уговаривали более молодые члены семьи, стали локомотивами своих семейных команд и заводили молодежь. В прошлом сезоне Наблюдательный совет принял решение и призовые сертификаты получили 32 семейные команды. Из них 15 уже купили квартиры, 4 приобрели дома, 5 большие земельные участки и 8 оплатили первоначальные взносы на приобретение жилья или закрыли ипотеку. Финалисты съездили в семейное путешествие. По итогам первого сезона Владимир Владимирович поручил сделать проект ежегодным и две недели назад, 27 мая, на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия страна возможностей» дал старт второго сезона. Для нас с вами это большая ответственность высокая оценка Президента. На данный момент 73 тысячи человек подали заявки», – отметил Сергей Кириенко.

По поручению Президента Владимира Путина конкурс проводится ежегодно. 

На данный момент среди участников конкурса «Это у нас семейное» 60% представительниц прекрасного пола и 40% мужского пола. Это неудивительно, ведь именно девушки и женщины мотивируют сильную половину к новым, порой неожиданным свершениям. География конкурса очень широкая, буквально в первый же день поступили заявки из всех регионов нашей страны.

Семейные команды сформированы во всех 89 регионах Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (24%), Приволжского (21%), Сибирского (13%) и Северо-Западного (12%) федеральных округов. Уральский и Южный федеральный округ (вместе с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями) заявили по 11% участников. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО – 3%. Рейтинг субъектов России по количеству участников возглавляют Москва (4788 человек), Московская область (3658), Санкт-Петербург (3228), Краснодарский край (3206), Свердловская область (2881), Самарская область (2221), Красноярский край (2048), Республика Башкортостан (1966), Новосибирская (1896) и Челябинская области (1843).

Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил жителей региона принять участие в конкурсе, отметив, что в прошлом сезоне в конкурсе приняли участие свыше 2,7 тыс. самарских семей, и выразил уверенность, что и в этом году наш регион будет среди активных участников конкурса.  

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

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