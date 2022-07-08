Самарская область в пятый раз подтвердила звание Региона добрых дел, одержав победу во Всероссийском конкурсе

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Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2022 года, который проводится в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В Самарской области работа по развитию добровольчества ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

В 2022 году возможность защитить свои проекты на очном этапе получили 72 субъекта Российской Федерации. По итогам конкурса Самарская область вошла в число 25 лучших регионов, подтвердив в пятый раз звание региона добрых дел и получив дополнительное финансирование на развитие добровольчества.

Всероссийский конкурс стартовал в 2018 году, в Год добровольца. Его основная цель – создание условий для развития добровольческих инициатив, которые повышают качество жизни граждан и направлены на вовлечение в добровольческую деятельность. В этом году проекты оценивали 26 ведущих федеральных экспертов.

«Отрадно, что экспертная комиссия по достоинству оценила заявку Самарской области. Мы ежегодно, начиная с 2018 года, не только принимаем участие в конкурсе, но и входим в число трех субъектов, которые одерживают победу на протяжении 5 лет подряд. Однозначно, это позволило нам создать многофункциональное помещение для Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества, открывать подобные ресурсные площадки в муниципальных образованиях губернии, формируя вектор развития регионального добровольческого движения. Но совершенству нет предела. У Самарской области в этом направлении большие планы, нам есть еще к чему стремиться», - подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Напомним, защита заявки Самарской области состоялась 27 июня 2022 года. Основу заявки составили мероприятия в сфере развития добровольчества, запланированные к реализации в 2023 году, а также опыт практик Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области, в числе которых мотивационная программа, проект «Неслучайные истории», обучающие мероприятия для волонтерских центров на базе образовательных организаций и НКО региона. Также в заявку вошли 6 проектов-победителей регионального этапа конкурса, который стартовал весной этого года. Среди них: