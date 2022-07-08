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Самарская область в пятый раз подтвердила звание Региона добрых дел, одержав победу во Всероссийском конкурсе

8 июля 2022 10:35
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Самарская область в пятый раз подтвердила звание Региона добрых дел, одержав победу во Всероссийском конкурсе

Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2022 года, который проводится в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В Самарской области работа по развитию добровольчества ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

В 2022 году возможность защитить свои проекты на очном этапе получили 72 субъекта Российской Федерации. По итогам конкурса Самарская область вошла в число 25 лучших регионов, подтвердив в пятый раз звание региона добрых дел и получив дополнительное финансирование на развитие добровольчества. 

Всероссийский конкурс стартовал в 2018 году, в Год добровольца. Его основная цель – создание условий для развития добровольческих инициатив, которые повышают качество жизни граждан и направлены на вовлечение в добровольческую деятельность. В этом году проекты оценивали 26 ведущих федеральных экспертов.

«Отрадно, что экспертная комиссия по достоинству оценила заявку Самарской области. Мы ежегодно, начиная с 2018 года, не только принимаем участие в конкурсе, но и входим в число трех субъектов, которые одерживают победу на протяжении 5 лет подряд. Однозначно, это позволило нам создать многофункциональное помещение для Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества, открывать подобные ресурсные площадки в муниципальных образованиях губернии, формируя вектор развития регионального добровольческого движения. Но совершенству нет предела. У Самарской области в этом направлении большие планы, нам есть еще к чему стремиться», - подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Напомним, защита заявки Самарской области состоялась 27 июня 2022 года. Основу заявки составили мероприятия в сфере развития добровольчества, запланированные к реализации в 2023 году, а также опыт практик Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области, в числе которых мотивационная программа, проект «Неслучайные истории», обучающие мероприятия для волонтерских центров на базе образовательных организаций и НКО региона. Также в заявку вошли 6 проектов-победителей регионального этапа конкурса, который стартовал весной этого года. Среди них:

  • проект «Театр краеведческих миниатюр «Я проведу тебе экскурсию» - ГБУК «Самарская областная детская библиотека»;
  • проект «В любом возрасте можно!» - МБУ «Дом молодежных организаций» городского округа Жигулевск Самарской области;
  • проект «Забота» - МБУ «Центр социальных проектов и молодежных инициатив» м.р. Безенчукский Самарской области;
  • проект «Технодружина 2.0» - АНО «Эко культура и технологии»;
  • проект «Будь с нами - 2023» - АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области»;
  • проект «Ресурсный центр «серебряного» добровольчества Самарской области» - Самарская региональная молодежная общественная организация «Центр социальных проектов».

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