Самарская область - в десятке популярных направлений для сбора грибов

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А вы знаете, что 11 августа отмечается День белого гриба? Это самый желанный гриб для многих любителей "тихой охоты". Растет он по всей лесной зоне Европы, а также на Кавказе. В России День белого гриба отмечается с 2007 года. В его честь проводятся фестивали, ярмарки, мастер-классы по поиску грибов и по кулинарии. Только вот где можно найти много белых грибов - и вообще, где самая лучшая грибная охота?



Грибной сезон уже начался. В честь этого российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ провел в соцсетях опрос: какое направление им самым грибным? И вот какие "грибные места" самые популярные среди наших соотечественников.



1. На первом месте - Карелия, ее выбрало 49 % голосовавших. Климат здесь мягкий и влажный, лесов много, а людей, наоборот, мало. Вот почему здесь хорошо собирать грибы, в том числе недалеко от водоемов, которых в Карелии, опять же, немало.



2. На втором месте - Архангельская область, это выбор 15% подписчиков. Самые обильные грибные места в области - Коношский и Шенкурский районы, расположенные на юге. Красная горка в Шенкурском районе считается самой "грибной".



3. На третьем месте Башкирия, собравшая 11% голосов. Здесь водятся самые разные грибы - лисички, рядовки, грузди, и, конечно, белые. Уфа совсем недалеко, а рядом с деревней Дмитриевкой в Уфимском районе можно набрать рыжиков, рядом с Николаевкой - груздей и волнушек. И это далеко не единственные места с грибным изобилием.



4. За Новгородскую область высказались 9% участников голосования. До сих пор 68% территории области покрывают леса, так что понятно, что грибы там есть. А из-за разнообразия древесных пород в лесах - грибы тоже разнообразны. Можно найти и боровики, и подосиновики и подберезовики.



5. Московскую область выбрали 8% подписчиков. То, что "в Подмосковье водятся грибы" мы знаем давно, и сейчас, несмотря на то, что Москва существенно выросла в размерах, искушенный грибник может набрать себе трофеев.



6. Ленинградскую область выбрали 7% всех голосовавших. Область славится своими грибами, у каждого, конечно, свои грибные места. Всего в области - 62 вида грибов, съедобных и условно-съедобных. Перед тем, как отправиться на сбор, лучше изучить изображения этих грибов, загрузить в телефон карту района.



7. Владимирская область получила 5% голосов. Грибной сезон здесь уже начался и радует грибников урожаем. Больше всего грибов, по данным бывалых - на юге области.



8. Самарскую область выбрали 4% проголосовавших. Четверть всей области покрыта лесами, так что грибов здесь немало. Самыми лучшими местами для сбора грибов считаются Кинельский, Борский и Богатовский районы.



9. Ивановская область собрала 3% голосов. Здесь много самых разнообразных съедобных грибов, сезон начинается в августе и длится до октября.



10. Краснодарский край оценили 2% участников голосования. И удивительно, что так мало, на Кубани много грибных мест. Ближайшие к городу Краснодар - леса в Северском районе, недалеко от Горячего Ключа, станиц Саратовская, Ставропольская, Крепостная, Калужская, Фанагорийская, Эриванская.





*Опрос предусматривал возможность выбора нескольких вариантов ответа