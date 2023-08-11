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Самарская область - в десятке популярных направлений для сбора грибов

11 августа 2023 09:55
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Самарская область - в десятке популярных направлений для сбора грибов

А вы знаете, что 11 августа отмечается День белого гриба?  Это самый желанный гриб для многих любителей "тихой охоты".  Растет он по всей лесной зоне Европы, а также на Кавказе.  В России День белого гриба отмечается с 2007 года.  В его честь проводятся фестивали, ярмарки, мастер-классы по поиску грибов и по кулинарии.  Только вот где можно найти много белых грибов - и вообще, где самая лучшая грибная охота?

Грибной сезон уже начался. В честь этого российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ провел в соцсетях опрос:  какое направление им самым грибным?  И  вот какие "грибные места" самые популярные среди наших соотечественников. 

1. На первом месте - Карелия, ее выбрало 49 % голосовавших.    Климат здесь мягкий и влажный, лесов много, а людей, наоборот, мало. Вот почему здесь хорошо собирать грибы, в том числе недалеко от водоемов, которых в Карелии, опять же, немало. 


2. На втором месте - Архангельская область, это выбор 15% подписчиков.   Самые обильные грибные места в области - Коношский и Шенкурский районы, расположенные на юге.  Красная горка в Шенкурском районе считается самой "грибной".  


3. На третьем месте Башкирия, собравшая 11% голосов. Здесь водятся самые разные грибы - лисички, рядовки, грузди, и, конечно, белые. Уфа совсем недалеко, а рядом с  деревней Дмитриевкой в Уфимском районе можно набрать рыжиков, рядом с Николаевкой - груздей и волнушек.  И это далеко не единственные места с грибным изобилием.  


4. За Новгородскую область высказались  9% участников голосования.  До сих пор 68% территории области покрывают леса, так что понятно, что грибы там есть.  А из-за разнообразия древесных пород в лесах - грибы тоже разнообразны. Можно найти и боровики, и подосиновики и подберезовики. 


5. Московскую область выбрали 8% подписчиков.  То, что "в Подмосковье водятся грибы" мы знаем давно, и сейчас, несмотря на то, что Москва существенно выросла в размерах, искушенный грибник может набрать себе трофеев. 


6. Ленинградскую область выбрали 7%  всех голосовавших.   Область славится своими грибами, у каждого, конечно, свои грибные места.  Всего в области - 62 вида грибов, съедобных и условно-съедобных. Перед тем, как отправиться на сбор, лучше изучить изображения этих грибов, загрузить в телефон карту района.


7. Владимирская область получила 5% голосов.  Грибной сезон здесь уже начался и радует грибников урожаем. Больше всего грибов, по данным бывалых - на юге области.

 
8. Самарскую область выбрали 4% проголосовавших.  Четверть всей области покрыта лесами, так что грибов здесь немало.  Самыми лучшими местами для сбора грибов считаются   Кинельский, Борский и Богатовский районы.  


9. Ивановская область собрала 3% голосов.   Здесь много самых разнообразных съедобных грибов, сезон начинается в августе и длится до октября.  


10. Краснодарский край оценили 2% участников голосования.  И удивительно, что так мало, на Кубани много грибных мест. Ближайшие к городу Краснодар - леса в Северском районе,  недалеко от Горячего Ключа, станиц  Саратовская, Ставропольская, Крепостная, Калужская, Фанагорийская, Эриванская. 


*Опрос предусматривал возможность выбора нескольких вариантов ответа

Теги: Опрос

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