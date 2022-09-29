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По итогам 9 месяцев Самарская область в числе лидеров по исполнению 17 федеральных программ.



29 сентября 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся выполнения инфраструктурных проектов, реализуемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на финансирование проектов по строительству, реконструкции, модернизации инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния, работы регионов по исполнению федеральных программ.



Самарская область участвует более чем в двадцати федеральных программах, по которым осуществляется софинансирование расходов на строительство капитальных объектов, благоустройство территорий в рамках национальных проектов. Благодаря системной работе Главы региона Дмитрия Азарова и Правительства области наш регион традиционно входит в число лидеров по всем направлениям, в которых принимает участие.

«На сегодняшний день в стадии реализации находится 11 проектов строительства очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Уровень исполнения работ по состоянию на 1 сентября превышает 75%. Часть объектов является переходящими, тем не менее, мы опережаем графики выполнения работ. И в этом, и в следующем году все объекты будут завершены вовремя, а некоторые – досрочно», – уверен Виктор Кудряшов.



13 объектов реализуются в рамках федерального проекта «Чистая вода». Самарская область здесь также в числе лидирующих регионов по исполнению целевых показателей национального проекта. В 13 населенных пунктах чистой водой будут обеспечены более 73 тысяч жителей. Полностью завершены работы по благоустройству 318 дворовых территорий и более чем на 95% – по 144 общественным территориям.

Что касается ввода жилья, на начало сентября в Самарской области в эксплуатацию введено 1240 тыс. кв. метров жилья, что на 9,3% больше аналогичного периода прошлого года.

«Мы рассчитываем, что план по вводу жилья на текущий год, это 1876 тысяч квадратных метров, будет исполнен досрочно и по итогам года перевыполнен», – отмечает председатель Правительства Самарской области.



Значительный прорыв с начала года обеспечен в решении проблемы обманутых дольщиков. По состоянию на текущую дату из реестра уже исключено 18 объектов. Планируется, что до конца года их количество уменьшится еще на 12. В следующем году в планах регионального Правительства удовлетворить права требований оставшихся 9 объектов. «Постараемся сделать это досрочно, даже не до конца следующего года, а раньше. По каждому объекту есть понимание, как действовать», – подчеркивает Виктор Кудряшов.

Благодаря системной работе по профилактике дорожно-транспортных происшествий, ликвидации аварийно-опасных участков на территории региона значительно сократилось число погибших в результате ДТП на дорогах регионального и межмуниципального значения – на 24,5%.

Остается актуальной проблема количества дорожно-транспортных происшествий и погибших в них людей на дорогах федерального подчинения: «Этот вопрос в зоне постоянного внимания региональной комиссии по безопасности дорожного движения, – подчеркивает Виктор Кудряшов. – Действия федеральной компании «Поволжуправтодор», которая обслуживает эти дороги, исполнение плана мероприятий по обеспечению безопасности на федеральных дорогах также находятся под пристальным контролем».



Самарская область традиционно находится в лидерах по исполнению задач, связанных с дорожным строительством и ремонтом. Традиционно работы на капиталоемких объектах завершаются раньше сроков. Досрочно был сдан в эксплуатацию мост через реку Сок, открыто рабочее движение на Самарском мостовом переходе (II этап), на год раньше срока будет открыто движение по путепроводу на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

Продолжается строительство таких знаковых для региона объектов, как завершающая станция первой линии метрополитена «Театральная», обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Все работы проводятся в соответствии с утвержденными графиками и будут введены в эксплуатацию в установленные сроки.

«Ни по одному направлению Самарская область не является отстающей. Более того, по 17 из 20 программ регион движется темпами значительно выше среднероссийских, по остальным трем – на уровне других регионов Российской Федерации, без риска неисполнения», – подводит итоги 9 месяцев года председатель Правительства Самарской области.