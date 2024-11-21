Я нашел ошибку
Главные новости:
Победители и призеры в возрастной группе 14-16 лет.
В губернии состоялись областные соревнования по самбо среди юношей и девушек
Среди финалисток — основательница конного клуба и молодая мама из Ставропольского района Самарской области Анастасия Решетняк.
Самарская область участвует в федеральном этапе программы «Мама-предприниматель»
В окружном этапе соревнуются представители 71 региона.
10 просветителей из Самарской области стали победителями регионального этапа конкурса Знание.Лектор Общества «Знание»
Участие в нем приняли 150 спортсменов в составе 19 команд.
Самарские росгвардейцы – победители окружных соревнований по рукопашному бою
В рамках форума состоится обсуждение актуальных вопросов государственной политики в сфере сохранения языкового многообразия РФ.
В Москве состоится VIII форум "Языковая политика в Российской Федерации"
Три проекта школьных родительских комитетов Самарской области получат премии за победу в Конкурсе инициатив родительских сообществ
Три проекта школьных родительских комитетов Самарской области получат премии за победу в Конкурсе инициатив родительских сообществ
Самозанятых таксистов могут освободить от медосмотров
Самозанятых таксистов могут освободить от медосмотров
Из Самары опять планируют запустить прямые авиарейсы в Киров
Из Самары планируют запустить прямые авиарейсы в Киров
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.22
0.19
EUR 105.81
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область участвует в федеральном этапе программы «Мама-предприниматель»

21 ноября 2024 14:43
94
Среди финалисток — основательница конного клуба и молодая мама из Ставропольского района Самарской области Анастасия Решетняк.

В эти дни в Москве проходит федеральный этап программы «Мама-предприниматель» — возможность для участниц усилить свои предпринимательские компетенции, а также побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тысяч и 250 тысяч рублей. В нем принимают участие 25 победительниц региональных этапов и дополнительных образовательных треков. Среди финалисток — основательница конного клуба и молодая мама из Ставропольского района Самарской области Анастасия Решетняк.

«Приглашение принять участие в федеральном этапе было неожиданным, приятно, что мой проект вошёл в число лучших. В поездку взяла с собой маму и дочку – семья меня очень поддерживает в моем деле. От этих дней ожидаю много интересного – знаний, знакомств, и, конечно, очень надеюсь на победу», — поделилась Анастасия Решетняк.

В течение трех дней вместе с экспертами участницы будут работать над личным брендом предпринимателя, презентацией бизнес-проекта, выстраиванием успешной коммуникации с инвестором, способами продаж продукта через ценности и др.

«Федеральный этап — это своего рода акселератор, который поможет участницам не просто получить необходимые знания для развития своего бизнеса, а вместе с экспертами — тренерами региональных этапов, представителями компаний — партнеров проекта, внешними специалистами — прокачать свои стартапы, доработать бизнес-проекты для успешной презентации в финальный день», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

23 ноября участницы представят свои доработанные проекты перед экспертным жюри, куда входят представители федеральных органов власти, фондов, деловых объединений, бизнеса. Сама защита будет проходить в формате питч-сессии, а проекты будут оцениваться по таким критериям, как понимание клиента, финансовая стабильность, возможности для масштабирования. Лучшие проекты получат грантовую и другую поддержку. «Мама-предприниматель» проводится в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». В Самарской области организатором регионального этапа выступает областное минэкономразвития.

Организатор программы: Минэкономразвития России. Оператор: АНО «Мой бизнес — мои возможности». Соорганизаторы: фонд «Наше будущее», Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: Сбер. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK, iDialogue.

 

Фото:   соцсети

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Победители и призеры в возрастной группе 14-16 лет.
21 ноября 2024, 14:52
В губернии состоялись областные соревнования по самбо среди юношей и девушек
Победители и призеры в возрастной группе 14-16 лет. Спорт
50
Участие в нем приняли 150 спортсменов в составе 19 команд.
21 ноября 2024, 14:22
Самарские росгвардейцы – победители окружных соревнований по рукопашному бою
Участие в нем приняли 150 спортсменов в составе 19 команд. Спорт
81
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +2, +4°С.
20 ноября 2024, 21:09
21 ноября в регионе без осадков, до +4°С
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +2, +4°С. Экология
509
В центре внимания
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
21 ноября 2024  09:12
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
205
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
20 ноября 2024  11:59
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
346
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
20 ноября 2024  10:10
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
552
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
20 ноября 2024  10:03
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
674
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
20 ноября 2024  10:01
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
306
Весь список