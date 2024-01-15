Самарская область стала одним из лидеров по числу участников всероссийского экодиктанта

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В Самарской области в акции принял участие 192 681 человек. В рейтинге регионов по общему количеству участников Самарская область занимает 4 место, уступив г. Москва (308 646 участников), республике Башкортостан (220 705 участников) и Ростовской области (210 948 участников).

Все участники были награждены сертификатами или дипломами I, II, III степени в зависимости от количества набранных баллов. Руководители и организаторы офлайн-площадок награждены благодарностями от Федерального оргкомитета Экодиктанта.

По итогам проведения Экодиктанта состоялся конкурс среди офлайн-площадок «ЭкоТочка 5.0». В Самарской области победителем в номинации «Без границ» (офлайн-площадка, которая создала благоприятные условия для прохождения Экодиктанта участникам с различными ограниченными возможностями здоровья и обеспечила их участие) стал Самарский областной детский эколого-биологический центр.

Вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности входят в число общенациональных приоритетов России, отметил президент Владимир Путин. В Самарской области благодаря реализации нацпроекта "Экология" решены многие вопросы в сфере охраны природы. Ликвидированы более 800 несанкционированных свалок, идет работа по объектам накопленного экологического вреда, качественные изменения произошли и в системе сортировки и переработки отходов.

Напомним, Всероссийский экологический диктант проводится в целях формирования экологической культуры и популяризирует активную природоохранную деятельность среди разных слоев населения. На портале экодиктант.рус и организованных оффлайн-площадках в России и за рубежом все желающие могли проверить свою экологическую грамотность. Проведение экодиктанта традиционно приурочено к Всемирному дню рециклинга.

В 2023 году Экодиктант расширил категории участников, добавив вариант для детей с ограниченными возможностями здоровья, на которые они отвечали совместно с родителями или опекунами.

Общее количество участников Экодиктанта-23 составило 5 287 444 человека из России и зарубежных стран.

Фото предоставлено Самарским областным детским эколого-биологическим центром