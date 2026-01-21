Я нашел ошибку
Главные новости:
в феврале 2026 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней (с учетом праздника)
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
Самарская область стала лидером в рейтинге регионов просветительской эстафеты «Мои финансы»
Рисуют, фотографируют, создают макеты: как самарские дети видят безопасные дороги?
Предприятия Тольятти демонстрируют рост эффективности
Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
Билайн назвал топ-3 схем телефонного мошенничества по итогам 2025 года
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Самарская область стала лидером в рейтинге регионов просветительской эстафеты «Мои финансы»

Самарская область стала лидером в рейтинге регионов просветительской эстафеты «Мои финансы»

Подведены итоги VI этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» – «Думай о будущем: страхование и накопления». Самарская область заняла 1 место в рейтинге регионов по результатам участия граждан в тестировании по управлению своими финансами. За время этого этапа эстафеты в регионе было проведено более 1,5 тысяч мероприятий во всех 27 муниципальных районах и 10 городских округах. Участниками стали около 790 тысяч человек, они познакомились с безопасными инструментами для формирования долгосрочных накоплений и получили советы по выбору оптимальных решений в зависимости от финансовых целей.

 «Лидерство в рейтинге – результат совместной системной работы всей команды Правительства Самарской области по повышению финансовой грамотности жителей региона. Как неоднократно отмечал Губернатор Вячеслав Федорищев, повышение финансовой грамотности является одной из стратегических задач на пути к улучшению качества жизни населения. Мы выстроили системную работу, охватывающую все муниципалитеты и разные возрастные группы. Чем больше людей овладеют навыками управления личными финансами, тем стабильнее и увереннее будет чувствовать себя каждая семья», — подчеркнула заместитель председателя Правительства — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская.

Сейчас активно реализуется VII этап – «Рациональное потребление», старт которому был дан в Самаре. Основной фокус — на осознанное распределение ресурсов для улучшения качества жизни. Участники разбираются, как разумное потребление помогает не только сберечь личный бюджет, но и заботиться об экологии. В рамках этого этапа проводится традиционное тестирование, результаты которого сформируют рейтинг региона.

Каждый житель Самарской области может внести свой вклад и повлиять на место в турнирной таблице нашего региона, пройдя тестирование на платформе моифинансы.рф. Всего 10 вопросов помогут не только оценить, сможете ли вы защитить себя и свою семью от финансовых форс-мажоров, но и узнать много полезного о современных страховых продуктах.

Тестирование можно пройти тут https://моифинансы.рф/quizes/39cc2421-8b5b-4945-a1c5-3eb6f02333d4/.

Фото – Минфин Самарской области.

