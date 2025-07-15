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Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО

15 июля 2025 18:30
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Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вмешался в ситуацию, связанную с отказом в предоставлении бесплатного земельного участка семье участника специальной военной операции, награжденного знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени. Основанием для отказа администрацией Ставропольского района стало отсутствие в региональном перечне оснований именно этой высокой боевой награды.

К главе региона через официальную страницу ВКонтакте обратилась жительница Ставропольского района, супруга военнослужащего. Ее муж, проявивший храбрость и самоотверженность на поле боя (за что и был удостоен Георгиевским Крестом), столкнулся с правовой коллизией при реализации своего права на землю.

Вячеслав Федорищев дал поручение региональному Правительству разобраться в вопросе и расширить перечень категорий  участников СВО для получения земельного участка в собственность бесплатно.

«Георгиевский Крест занимает особое место в отечественной наградной системе, неразрывно связан и ассоциирован с орденом Святого Георгия, государственной наградой страны, которая вручается за воинские подвиги, подчеркивая храбрость, самоотверженность и воинское мастерство, – заявил Вячеслав Федорищев. – Считаю важным скорректировать региональное законодательство в части предоставления бесплатных земельных участков, дополнив основания их получения. Дал поручение проработать соответствующие правовые нормы заместителю председателя Правительства Самарской области Регине Воробьевой. С семьей героя мы на связи и держим ситуацию на контроле». 

По поручению губернатора региональное Правительство подготовит поправки в соответствующий закон и отправит их на рассмотрение депутатам Самарской Губернской Думы. Цель инициативы – расширить социальные гарантии участникам СВО.

Теги: Акценты В центре внимания

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