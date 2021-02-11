Самарская область приняла участие в челлендже «ЭтоНашПушкин»

102

10 февраля команда «Молодежка ОНФ» приняла участие в челлендже «ЭтоНашПушкин». На катке главной площади регионального центра, молодые активисты Народного фронта провели массовые катания под знаковое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и раздали книги поэта и цилиндры всем присутствующим.

Самые яркие моменты попали в итоговый видеоролик, который общественники выложили в социальных сетях, что бы каждый житель Самарской области отдал дань памяти великому поэту.

Александр Пушкин скоропостижно скончался в 1837 году в результате ранения, полученного в ходе дуэли с Жоржем Дантесом. Но память о поэте не угасает, и вот спустя 184 года, произведения Александра Сергеевича вновь прозвучали над площадью им. Куйбышева.

«Александр Пушкин мой самый любимый поэт, в детстве его романы мне читала бабушка, потом мы изучали его стихотворения в школе, можно сказать что я выросла на произведениях великого поэта», – рассказала участница команды «Молодежка ОНФ» Анастасия Немцева.

Различные мероприятия в память о великом русском писателе А.С. Пушкине провели и во многих других регионах Российской Федерации.

«Очень здорово что наша молодежь проводит такие хорошие патриотические акции. Именно с такими положительными активностями и добрыми мероприятиями надо выходить на улицы нашей страны. Любая инициатива молодежи, направленная на единение нашей страны, всегда найдет поддержку у общероссийского народного фронта», – отметил Глава регионального исполкома ОНФ в Самарской области, передает пресс-служба реготделения ОНФ.

Фото: пресс-служба реготделения ОНФ