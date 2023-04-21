Самарская область приняла эстафету международной акции «Сад памяти»

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Цель Акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году Акция приобретает особое значение для сохранения исторической памяти, увековечения подвигов героев прошлого и настоящего, пресечения попыток возрождения и распространения фашизма.

История этого мероприятия началась в 2011 году с инициативы Русского географического общества по восстановлению лесов, погибших от катастрофических пожаров 2010 года. В 2011 году акция охватила 10 регионов нашей страны, наиболее пострадавших от огня, была поддержана Правительством Российской Федерации и с тех пор проводится ежегодно.



За время реализации Акции в ней приняли участие более 5 миллионов человек, высажено свыше 95 миллионов деревьев в России и в зарубежных странах.

Центральная акция «Сад памяти» нашего региона прошла сегодня 21 апреля близ сельского поселения Красный Яр в зелёной зоне «Коробов сад» в пойме реки Сок.

Здесь на площади 0,8 га мы продолжаем обустраивать ранее высаженный геоглиф в форме звезды (диаметром 60 м) и дополнять геоглиф в форме цифры «75». Сегодня высажено более 2000 штук саженцев дикой вишни, абрикоса, сосны и ивы.



На этом месте в 2020 году по инициативе активиста и общественного деятеля Красноярского района Павла Зубкова была основана Аллея памяти.

В 2022 году положено начало созданию нового геоглифа в форме Звезды с озером посередине. Озеро - каждую весну наполняется водой. Диаметр высаживаемой звезды - 60 м, где осенью 2022 года высажено 450 саженцев деревьев - ель, пихта, абрикос.



Весной 2023 года на территории Самарской области в рамках акции «Сад памяти» запланировано проведение 57 мероприятий по посадке леса, посадке саженцев деревьев в парках, скверах и памятных аллеях, озеленение памятников, обелисков, улиц на площади 46,5 га.



Живые памятники вносят свой вклад в озеленение территорий нашей страны и восстановление лесов для достижения целей национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба минлесхоза СО.

Фото: пресс-служба минлесхоза СО