Самарская область примет участие во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых»

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27 марта 2024 года в молодёжном многофункциональном центре министр молодёжной политики Самарской области Сергей Бурцев встретился с лидерами молодёжных организаций региона, активистами, представителями муниципальных образований губернии в сфере молодёжной политики.

В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова уделяется большое внимание развитию молодежной политики, созданию всех условий для самореализации молодых людей в регионе. «У меня ощущение, что наша молодежь ответственная, энергичная, деятельная, творчески заряженная. Есть юные ребята, которые берут на себя большую ответственность. Главная ответственность — будущее страны», — отметил глава региона.

В регионе приступили к формированию заявки на Всероссийский конкурс программ комплексного развития в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых», который проводится по поручению Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Образование».

«Федеральное агентство по делам молодежи в третий раз запустило сбор заявок с субъектов РФ на формирование комплексной программы развития молодёжной политики, и Самарская область вновь будет принимать участие в конкурсе, – обратился к присутствующим Сергей Бурцев. – Наш регион дважды одерживал победу в данном конкурсе. Сегодня мы с вами работаем в молодежном центре, открытие которого стало возможным благодаря комплексной программе на 2023 год. В настоящее время мы приступаем к реализации программы на текущий год и параллельно готовим заявку на 2025. Надеюсь, что такой сильной командой нам удастся сформировать достойную программу и претендовать на очередную победу».

Напомним, победа региона во Всероссийском конкурсе позволила в 2023 году открыть в Самаре областной молодёжный многофункциональный центр, а также реализовать более 14 проектов-практик в разных направлениях молодёжной политики. В планах на текущий год – открытие центра в Новокуйбышевске и ещё больше событий для молодёжи.

В рамках встречи активисты презентовали свои инициативы. Всего на обсуждение было выдвинуто более 15 интересных проектов в самых разных сферах: экологии, предпринимательства, туризма, творчества, патриотического воспитания и социального проектирования. Некоторые из них нашли поддержку со стороны профильного ведомства, а по некоторым авторам были даны конкретные предложения и рекомендации по доработке.

Как и в предыдущие периоды программа будет состоять из двух частей – инфраструктурной и содержательной. В последний блок включаются проекты для молодёжи, способствующие их личностному и карьерному развитию, повышению квалификации специалистов.

В настоящее время министерство молодежной политики Самарской области продолжает открытый сбор предложений в региональную программу на 2025 год. Стать её соавтором и внести свои проекты, инициативы можно до 1 апреля 2024 года по ссылке.

Фото: Министерство молодёжной политики СО