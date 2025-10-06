Я нашел ошибку
Главные новости:
Программа слета направлена на популяризацию, поддержку и развитие «серебряного» добровольчества в муниципальных образованиях региона. 
Третий Межмуниципальный слет «серебряных» добровольцев губернии принимает Кинельский район
В число лидеров рейтинга литературных клубов в рамках проекта «Чтецкие программы» за сентябрь вошла школа № 10 Отрадного. 
Школа Самарской области вошла в число регионов-лидеров сентября по ведению школьных литературных клубов
Самарская компания ООО «ТПК БРИК», выступила организатором всероссийской практической конференции «За-Завод! Цех практиков».
Самарские промышленники поделились успешным опытом по внедрению бережливого производства
Компания заинтересована в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» или воспользоваться онлайн-сервисами для заключения соглашения о реструктуризации долга.
«РКС-Самара»: более 28 тысяч самарцев не платят за воду и канализацию более трех месяцев
Каждый из участников нарисовал защитников правопорядка такими, какими они видят своих родителей на службе. 
Самарские транспортные полицейские провели отборочный этап конкурса детского рисунка
Пребывание у воды и на воде в холодное время года требует соблюдения определённых правил предосторожности.
Инспекторы ГИМС СО призывaют любителей осенней рыбaлки к осторожности
Всего на территории региона будет работать 36 специально организованных площадок для проведения тестирования.
Самарская область примет участие во Всероссийском аграрном диктанте
На отборочном этапе участникам предстоит ответить на 15 вопросов.
Всероссийская викторина «История будущего» пройдет в губернии на трёх площадках
Самарская область примет участие во Всероссийском аграрном диктанте

6 октября 2025 15:20
84
Всего на территории региона будет работать 36 специально организованных площадок для проведения тестирования.

С 8 по 12 октября 2025 года Самарская область примет участие во Всероссийском аграрном диктанте. Он пройдёт в рамках Недели агропромышленного комплекса в онлайн-формате на портале агродиктант.рф, а также на офлайн-площадках, организованных на базе школ, вузов и ссузов региона. 6+

Региональной опорной площадкой по организации и проведению диктанта выступает Самарский государственный аграрный университет. Всего на территории региона будет работать 36 специально организованных площадок для проведения тестирования.

«Проведение агродиктанта — это не просто образовательная инициатива, а один из важных шагов в реализации стратегических задач, поставленных в рамках федерального проекта «Кадры для АПК», национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Это уникальная возможность не только проверить свои знания, но и по-новому взглянуть на современное сельское хозяйство: высокотехнологичное, инновационное и привлекательное для молодёжи», — отметил Алексей Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В этом году Агродиктант пройдёт впервые и будет приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Проект реализуется при поддержке федерального партийного проекта «Российское село» партии «Единая Россия» и Россельхозбанка. Проведение мероприятия поддерживают Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Государственная Дума, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук, Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер», АНО «Российская система качества», Федеральное агентство по рыболовству, АО «Росагролизинг» и другие представители аграрного сообщества.

«Сегодня особенно важно формировать у граждан понимание значимости аграрной отрасли — не только как основы продовольственной безопасности, но и как перспективного направления для профессионального и личностного развития. Образовательные проекты, такие как Агродиктант, становятся мощным инструментом для популяризации аграрных профессий, повышения уровня знаний и вовлечения молодёжи в развитие сельских территорий», — подчеркнул ректор Самарского государственного аграрного университета Сергей Машков.

Участникам предстоит ответить на 30 вопросов из различных отраслей сельского хозяйства, среди которых: почвоведение и мелиорация, растениеводство и защита растений, животноводство и племенное дело, корма и ветеринария, рыбное хозяйство и аквакультура, инфраструктура и сельские территории, производство продуктов питания, экспорт продукции АПК, цифровизация сельского хозяйства, оборудование и сельхозтехника для АПК, агротуризм, органическое земледелие и производство, российское фермерство, роль России в мировой продовольственной безопасности, знаменитые люди аграрного сектора, образование в АПК, аграрные профессии и история российского сельского хозяйства.

На выполнение заданий отводится 45 минут. Ожидается, что диктант напишут более 1 млн человек.

Проверить свои знания смогут школьники, студенты, граждане, чья профессиональная деятельность не связана с агропромышленным комплексом, а также специалисты с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК. Для каждой категории участников будут разработаны соответствующие вопросы. По итогам участия каждый зарегистрированный участник получит электронный сертификат, а победители — дипломы.

Формирование кадрового потенциала и популяризация профессий в сельском хозяйстве, предотвращение оттока молодёжи из сельских территорий — один из приоритетов программы социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы, представленной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Напомним, в прошлом году по его инициативе размер единовременных денежных выплат для молодых специалистов сельского хозяйства с высшим, средним и начальным профессиональным образованием был увеличен почти в три раза. Ранее размер этих выплат составлял 34,5 и 69 тысяч рублей, а теперь он достиг 103,5 и 207 тысяч рублей в зависимости от уровня образования.

 

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Теги: Самара

Программа слета направлена на популяризацию, поддержку и развитие «серебряного» добровольчества в муниципальных образованиях региона. 
06 октября 2025, 16:35
Третий Межмуниципальный слет «серебряных» добровольцев губернии принимает Кинельский район
Программа слета направлена на популяризацию, поддержку и развитие «серебряного» добровольчества в муниципальных образованиях региона.  Общество
4
В число лидеров рейтинга литературных клубов в рамках проекта «Чтецкие программы» за сентябрь вошла школа № 10 Отрадного. 
06 октября 2025, 16:20
Школа Самарской области вошла в число регионов-лидеров сентября по ведению школьных литературных клубов
В число лидеров рейтинга литературных клубов в рамках проекта «Чтецкие программы» за сентябрь вошла школа № 10 Отрадного.  Образование
13
Самарская компания ООО «ТПК БРИК», выступила организатором всероссийской практической конференции «За-Завод! Цех практиков».
06 октября 2025, 16:08
Самарские промышленники поделились успешным опытом по внедрению бережливого производства
Самарская компания ООО «ТПК БРИК», выступила организатором всероссийской практической конференции «За-Завод! Цех практиков». Экономика
29
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
195
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
473
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
509
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
643
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
643
Весь список