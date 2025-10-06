84

С 8 по 12 октября 2025 года Самарская область примет участие во Всероссийском аграрном диктанте. Он пройдёт в рамках Недели агропромышленного комплекса в онлайн-формате на портале агродиктант.рф, а также на офлайн-площадках, организованных на базе школ, вузов и ссузов региона. 6+

Региональной опорной площадкой по организации и проведению диктанта выступает Самарский государственный аграрный университет. Всего на территории региона будет работать 36 специально организованных площадок для проведения тестирования.

«Проведение агродиктанта — это не просто образовательная инициатива, а один из важных шагов в реализации стратегических задач, поставленных в рамках федерального проекта «Кадры для АПК», национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Это уникальная возможность не только проверить свои знания, но и по-новому взглянуть на современное сельское хозяйство: высокотехнологичное, инновационное и привлекательное для молодёжи», — отметил Алексей Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В этом году Агродиктант пройдёт впервые и будет приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Проект реализуется при поддержке федерального партийного проекта «Российское село» партии «Единая Россия» и Россельхозбанка. Проведение мероприятия поддерживают Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Государственная Дума, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук, Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер», АНО «Российская система качества», Федеральное агентство по рыболовству, АО «Росагролизинг» и другие представители аграрного сообщества.

«Сегодня особенно важно формировать у граждан понимание значимости аграрной отрасли — не только как основы продовольственной безопасности, но и как перспективного направления для профессионального и личностного развития. Образовательные проекты, такие как Агродиктант, становятся мощным инструментом для популяризации аграрных профессий, повышения уровня знаний и вовлечения молодёжи в развитие сельских территорий», — подчеркнул ректор Самарского государственного аграрного университета Сергей Машков.

Участникам предстоит ответить на 30 вопросов из различных отраслей сельского хозяйства, среди которых: почвоведение и мелиорация, растениеводство и защита растений, животноводство и племенное дело, корма и ветеринария, рыбное хозяйство и аквакультура, инфраструктура и сельские территории, производство продуктов питания, экспорт продукции АПК, цифровизация сельского хозяйства, оборудование и сельхозтехника для АПК, агротуризм, органическое земледелие и производство, российское фермерство, роль России в мировой продовольственной безопасности, знаменитые люди аграрного сектора, образование в АПК, аграрные профессии и история российского сельского хозяйства.

На выполнение заданий отводится 45 минут. Ожидается, что диктант напишут более 1 млн человек.

Проверить свои знания смогут школьники, студенты, граждане, чья профессиональная деятельность не связана с агропромышленным комплексом, а также специалисты с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК. Для каждой категории участников будут разработаны соответствующие вопросы. По итогам участия каждый зарегистрированный участник получит электронный сертификат, а победители — дипломы.

Формирование кадрового потенциала и популяризация профессий в сельском хозяйстве, предотвращение оттока молодёжи из сельских территорий — один из приоритетов программы социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы, представленной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Напомним, в прошлом году по его инициативе размер единовременных денежных выплат для молодых специалистов сельского хозяйства с высшим, средним и начальным профессиональным образованием был увеличен почти в три раза. Ранее размер этих выплат составлял 34,5 и 69 тысяч рублей, а теперь он достиг 103,5 и 207 тысяч рублей в зависимости от уровня образования.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области