Самарская область примет соревнования II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта

Министр спорта РФ, президент ОКР Михаил Дегтярев рассказал о подготовке ко II Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.



Презентация Спартакиады состоится в Самаре на международном форуме «Россия - спортивная держава».



Соревнования пройдут в следующем году - с 8 августа по 30 сентября.



Центральной площадкой Спартакиады станет Свердловская область, где пройдет церемония открытия.



Закрытие Спартакиады состоится в Башкортостане.



Также будут задействованы

республика Татарстан

Калининградская область

Омская область

Челябинская область

Самарская область



Спартакиада - это внутрироссийский отбор к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. В соревнованиях примут участие 12 тысяч спортсменов по 43 видам спорта: олимпийским и самбо.

Фото: минспорта СО