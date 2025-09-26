Самарская область примет соревнования II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта

Министр спорта РФ, президент ОКР Михаил Дегтярев рассказал о подготовке ко II Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
Презентация Спартакиады состоится в Самаре на международном форуме «Россия - спортивная держава».
Соревнования пройдут в следующем году - с 8 августа по 30 сентября.
Центральной площадкой Спартакиады станет Свердловская область, где пройдет церемония открытия.
Закрытие Спартакиады состоится в Башкортостане.
Также будут задействованы
республика Татарстан
Калининградская область
Омская область
Челябинская область
Самарская область
Спартакиада - это внутрироссийский отбор к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. В соревнованиях примут участие 12 тысяч спортсменов по 43 видам спорта: олимпийским и самбо.
Фото: минспорта СО