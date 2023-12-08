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Самарская область представит практики активного долголетия на международной выставке-форуме «Россия»

8 декабря 2023 09:46
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Самарская область представит практики активного долголетия на международной выставке-форуме «Россия»

10 декабря 2023 года на Международной выставке-форуме «Россия» на стенде «Семья. Работа. Долголетие» Министерства труда и социальной защиты РФ (павильон «С») пройдет День Самарской области. Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области представит наработки в сфере активного долголетия.

В этот день в мероприятиях Дня Самарской области сможет принять участие каждый гость форума. Так, зарядиться бодростью и хорошим настроением можно будет в танцевальной фитнес-программе под зажигательные ритмы зумбы. Специалисты Сызранского дома-интерната проведут увлекательный мастер-класс по изготовлению подарочных пряников с символикой нашего региона. А для тех, кто любит заниматься декоративно-прикладным творчеством и рукоделием, организован мастер-класс под названием «Волшебный фоамириан», где можно будет за короткое время создать необычные сувениры.

Напомним, что недавно на выставке «Россия» прошел День Самарской области, в рамках которого состоялся мастер-класс проекта «Инклюзивный бал». Идея проекта зародилась почти десять лет назад в Самарской области, а сегодня это целое движение российской инклюзивной бальной культуры. «Очень рад, что наш самарский проект «Инклюзивный бал» сегодня захватывает души многих людей из разных регионов и шагает по всей стране. Этот проект очень человечный, он позволяет каждому реализовать свои таланты, возможности, чувствовать, любить, а значит жить», - отметил Губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона неоднократно подчеркивал, что гордится тем, что у нас в Самарской области столько неравнодушных, инициативных, отзывчивых людей, которые занимаются социальными проектами, крайне нужными для людей и очень важными для общества.

В рамках Дня Самарской области на стенде Минтруда РФ интерактивная лекция «Самара – город добрых дел» познакомит гостей экспозиции с прекрасными и неравнодушными жителями нашего региона, которые дарят свою доброту и заботу другим.

В этот же день будет представлена авторская коллекция адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Многодетные супруги Елена и Владислав Охотины из Самары представят свое уникальное ремесло по изготовлению различных изделий из кожи. Супруги покажут весь процесс изготовления и расскажут об особенностях работы с кожей. Открыть и оборудовать свою мастерскую супругам помог социальный контракт.

Для любителей активного времяпрепровождения подготовлен интерактив по северной ходьбе, которая является одним из популярных направлений физкультуры среди жителей нашего региона. Приверженцы здорового образа жизни смогут проверить свои знания в профилактической квиз-игре «ЗОЖ - это навсегда». Социальный педагог Областного центра социальной помощи семье и детям, тренер с международной сертификацией по «Гимнастике мозга» Лариса Моисеева поделится знаниями о том, как активизировать работу мозга и найти душевную гармонию.

Кроме того, в перерывах между активностями будут проходить музыкальные паузы с участием талантливых начинающих артистов, среди которых воспитанники областных детских учреждений.
Завершит День региона на стенде Минтруда РФ авторский фильм о становлении и развитии социальной службы Самарской области, которой в этом году исполнилось 105 лет.

Напомним, проведение международной выставки-форума «Россия» утверждено Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Впервые в ХХI веке главные достижения нашей страны можно увидеть на одной площадке. Выставка стартовала в Москве на ВДНХ в День народного единства, 4 ноября, и завершит свою работу в знаковый для Самарской области день – 12 апреля, в День космонавтики.

Свои достижения в различных сферах демонстрирует Самарская область на своем стенде в павильоне №75. Следите за новостями и расписанием событий на стенде Самарской области в социальных сетях https://t.me/samarossiyahttps://vk.com/samarossiyahttps://ok.ru/samarossiya.

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