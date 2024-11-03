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Самарская область поддерживает своего представителя на заключительном этапе Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2024».

Во время профилактических акций полицейские рассказывают гражданам и об УУП из города Сызрань капитане полиции Александре Ильине.

С 1 по 10 ноября проходит заключительный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2024». Самарскую область на федеральном уровне представляет участковый уполномоченный полиции из города Сызрань капитан полиции Александр Ильин.

«Опытный и исполнительный сотрудник, верный товарищ, в любую минуту готов прийти на помощь каждому» - так отзываются о нем коллеги, руководство и жители обслуживаемой территории.

Жители и гости Самарской области поддерживают капитана полиции Александра Ильина и голосуют за него на сайте издательского дома "Комсомольская правда"

Сотрудники полиции, во время профилактических акций призывают гостей и жителей области к бдительности, в очередной раз напоминают гражданам о наиболее распространенных способах мошенничества, а также о том, как обезопасить себя от преступных посягательств.

Полицейские предупреждают граждан о том, что не стоит общаться с незнакомыми людьми, называть им личные данные, а также сообщать реквизиты банковских карт и переводить денежные средства на неизвестные счета.

С помощью листовок с Q-кодом, по которому можно зайти на сайт для голосования, сотрудники полиции нформируют население о проходящем конкурсе МВД России «Народный участковый-2024». Акция проводится во всех населенных пунктах Самарской области.

Полицейские призывают граждан принять участие в завершающим этапе голосования и поддержать Самарскую область, ведь победа нашего земляка зависит от каждого голоса!

Отдать свой голос за Александр Ильина вы можете на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда» при переходе по ссылке