Самарская область по итогам 2023 года оказалась на 17 месте в рейтинге трезвости регионов

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Самым трезвым субъектом РФ стала Чечня.

В Самарской губернской думе 18 января 2024 года на заседании комитета по промышленности был заслушан доклад представителей минпромторга региона о мерах по ограничению потребления алкоголя, реализуемых в 2023 году, пишет СитиТраффик.

Как отметили чиновники со ссылкой на данные движения «Трезвая Россия», по итогам прошлого года Самарская область оказалась на 17 месте в национальном рейтинге трезвости регионов. Первые строчки заняли Чечня и Дагестан. Самарский регион занимает 1 место по трезвости в ПФО.

Рейтинг представляет собой мониторинг мероприятий о реализации антиалкогольной политики в регионах. В нем учтены данные разных ведомств о преступности, смертности в результате потребления алкоголя, объемах продажи алкогольной продукции и др.

По итогам 2022 года самарский регион занимал в этом рейтинге 20 место.

По сведениям системы ЕГАИС, в ПФО Самарская область оказалась на 7 месте по уровню потребления алкоголя на душу населения. Лидерами по уровню потребления стали Кировская область, Удмуртия и Нижегородская область.

Как отметили чиновники, статистику подпортили массовые отравления «Мистером Сидром» в 2023 году. Тогда от ядовитого напитка пострадало 2270 человек, умерло 256.

Аналогичный уровень отравлений и смертности был зафиксирован в регионе только в 2019 года.