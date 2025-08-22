Я нашел ошибку
Запатентованное изобретение помогает восстанавливать нормальное кровоснабжение.
Самарский бренд дыхательных тренажеров вошел в число лучших в России
Сотрудники отделения экономической безопасности Сызрани задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения.
В Сызрани в суд направлено уголовное дело о нарушении авторских прав
Главная цель проекта – создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах.
Губерния вошла в программу развития выездного туризма «Открой твою Россию»
Сотрудничество поможет владельцам и руководителям российских компаний лучше понимать цифровые угрозы и формировать культуру кибербезопасности.
Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса 
Аграрии Самарской области все чаще применяют современные технологии, включая использование беспилотных летательных аппаратов. 
Участник программы «Школа героев» ознакомился с агротехнологиями в одном из хозяйств Самарской области
Студентки самарских вузов подготовили свои яркие творческие выступления, среди которых песни, танцы, русские народные сказки и театральная постановка.  
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В океанариуме можно понаблюдать за взрослыми и молодыми особями - всего их теперь тринадцать.
В “Самарском океанариуме” снова акулье прибавление: в выходные пройдут бесплатные “Зубастые лекции” 
Арт-проект «Тенора XXI века».
Самарская филармония: открытие 85-го концертного сезона
Самарская область отмечает День Государственного флага России

22 августа 2025 10:29
214
В преддверии праздника по всей Самарской области уже прошли десятки акций и мероприятий.

22 августа Самарская область присоединилась к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Государственный флаг – это олицетворение истории, культуры и духа нашего народа. Флаг – это знамя, под которым наши предки шли в бой за независимость, под которым трудились и созидали, строя сильную и процветающую державу. Именно государственный флаг первым водружают наши герои-воины, освобождая родные земли на исторических территориях, именно его поднимают на высочайших вершинах мира, в глубинах космоса, на высших ступенях спортивных пьедесталов и на самых передовых рубежах науки и технологий.

«Поздравляю всех жителей с Днем государственного флага нашей страны! Этот день особо значим для нашей молодежи. Важно, чтобы они уверенно шли по жизни, зная, что они часть великой страны – России», - подчеркнул Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 

Центральным событием празднования Дня флага в Самарской области станет фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» на площади Куйбышева в Самаре. Начало работы площадок — в 16:00, вход свободный. В Год защитника Отечества и в Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне его главными темами станут гордость за победы нашей страны, благодарность защитникам Родины и поддержка бойцов. На сцене выступят популярная певица и телеведущая Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша», а также творческие коллективы Самарской области.

Гостей фестиваля ждут концертные номера, спортивные мастер-классы, будут работать детские зоны, тематические площадки, пройдет акция «Мы — граждане России» с вручением паспортов активистам Движения Первых. Каждый сможет примерить экипировку бойцов, сплести маскировочную сеть, попробовать себя в искусстве управления беспилотником или отправить письмо бойцам на фронт. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Самарской области.

В преддверии праздника по всей Самарской области уже прошли десятки акций и мероприятий. В Самаре состоялась акция по раздаче лент-триколоров: активисты Движения Первых, Волонтёры Победы и воспитанники военно-патриотических клубов раздали горожанам более тысячи лент, рассказали об истории флага и его цветах. Всего в регионе планируется распространить свыше 15 тысяч ленточек. Участники акции рассказывали жителям области, как правильно носить ленту, а также объясняли значение цветов флага: белый символизирует мир и чистоту, синий — верность и благородство, а красный — мужество и любовь к Родине. 

Особым событием стало торжественное поднятие самого высокого в Приволжском федеральном округе флагштока высотой 55 метров на территории предприятия «Электрощит Самара». В мероприятии приняли участие активисты Движения Первых, Самарского Союза Молодежи, бойцы Российских студенческих отрядов, воспитанники военно-патриотических клубов и юнармейцы. 

В Сызрани Государственный флаг развернули у стелы Город трудовой доблести, где собрались представители власти, ветераны, волонтёры и курсанты Сызранского высшего военно-авиационного училища лётчиков. 

 

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

