Самарская область оказалась на 2 месте в рейтинге регионов с самыми «нетерпеливыми» соискателями

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из Самарской области и выяснила, как долго они готовы ждать ответ от работодателя, прежде чем потерять интерес к вакансии, на которую откликнулись. Оказалось, что регион находится на 2 месте в России по доле самых «нетерпеливых» соискателей.

1% соискателей Самарской области теряют интерес к вакансии, если работодатель не ответил им в тот же день, 48% готовы подождать до трех дней, еще 38% – до семи дней. Таким образом, 87% соискателей из Самарской области не готовы ждать ответа работодателя дольше недели – и почти сразу начинают интересоваться вакансиями других компаний. По доле таких респондентов регион занимает 2 место в России, а самые «нетерпеливые» соискатели проживают в Томской области (88%).

Всего 4% соискателей региона обычно ждут реакции работодателя на отклик от 1,5 до двух недель, 3% могут ожидать ответа более месяца, остальные затруднились ответить.

Быстрее всех интерес к вакансиям теряют представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (91% из них не готовы ждать решения работодателя дольше недели), «Транспорт, логистика» (83%) и «Административный персонал» (78%).

При этом 49% соискателей региона считают, что оставлять соискателя без ответа некорректно, и отрицательно относятся к таким работодателям. 27% относятся с пониманием, так как считают, что откликов много и работодателю сложно все обрабатывать. 16% сообщили, что им все равно и они не придают особого значения тому, ответил работодатель на отклик или нет.

Максимальный срок, в который работодатель должен ответить на отклик соискателя, чтобы оставить хорошие впечатления, по мнению 65% жителей Самарской области, не должен превышать трех дней.