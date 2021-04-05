Самарская область – один из наиболее динамичных регионов по выполнению программы повышения качества городской среды

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В пятницу, 2 апреля года 2021 года, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском совещании по повышению индекса качества городской среды, которое провел зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Совершенствование качества городской среды является целью федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, в начале минувшего года индекс комфорта городской среды в городах Самарской области находился на отметке 160,4 баллов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу повысить значение этого показателя.

По оценке Минстроя РФ, по итогам 2020 года ИКГС в Самарской области составил 171 балл, средний прирост значения индекса по сравнению с 2019 годом составляет 11 баллов, или почти семи процентов.

По результатам расчета Минстроя России, по итогам 2020 года среди 11 городов Самарской области благоприятная городская среда признана в двух городах: Тольятти – количество баллов 208 (2019 – 193 балла) и Жигулевске – значение ИКГС 182 балла (2019 – 171), в 8 городах зафиксирован прирост значения ИКГС, что также говорит о повышении уровня комфортности проживания в Самарской области.

В рамках реализации на территории региона государственной программы «Формирование комфортной городской среды» за последние три года в Самарской области благоустроили 1024 двора и 477 общественных пространств, только в минувшем, 2020 году, обустроено 154 общественных пространства и 323 дворовых территории.

Большой вклад в развитие городской среды обеспечивается за счет участия городов Самарской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За три последних года 8 проектов Самарской области стали победителями. Пять из них уже реализованы, еще три в процессе реализации.

В ходе совещания первый вице-губернатор отдельно отметил в докладе на работу Регионального центра компетенций Самарской области по вопросам развития городской среды и цифровизации городского хозяйства (РЦК), который оказывает муниципалитетам методологическую и организационную поддержку. Так, в целях организации межведомственного взаимодействия в регионе был создан проектный офис по достижению наилучших значений индикаторов для расчета ИКГС Самарской области, в состав которого вошли представители органов исполнительной власти, профильных ведомств и городских администраций.

«Мы были отмечены как один из наиболее динамичных регионов – участников проекта повышения индекса качества городской среды. Самарская область показала результат значительно выше среднего. Если по результатам прошлого года в среднем по стране индекс качества городской среды изменился на 4%, то у нас произошло изменение почти на 7%», - прокомментировал итоги совещания Виктор Кудряшов.

Индекс качества городской среды (ИКГС) является важнейшим инструментом оценки степени комфорта российских городов. ИКГС рассчитывается по 36 индикаторам. В основе расчетов - анализ шести разных типов городских пространств: жилья, уличной, общественно-деловой и социально-досуговой, деловой инфраструктуры, озелененных и водных пространств, а также общегородского пространства. Каждый из них оценивается по шести критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления. В значительной степени на индекс комфорта влияет состояние дорог.

«По итогам прошлого года мы заняли второе место в стране по исполнению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и сегодня ни один другой регион РФ не получает такой объем финансовой поддержки из федерального центра благодаря тому, что мы исполняем взятые на себя обязательства с хорошим качеством и с опережением», - подчеркнул председатель Правительства региона.

Среди факторов, формирующих комфортную городскую среду, - ликвидация ветхого и аварийного жилья. Напомним, по решению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, регион взяв на себя обязательство завершить исполнение программы на год раньше. В планах - подписание соглашения об опережающем исполнении программы переселения из ветхого и аварийного жилья с фондом реформирования ЖКХ.