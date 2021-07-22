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Самарская область готовится защитить стратегию цифровой трансформации

22 июля 2021 14:57
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К 1 сентября 2021 года каждый субъект РФ должен предоставить свою стратегию цифровой трансформации.

К 1 сентября 2021 года каждый субъект РФ должен предоставить свою стратегию цифровой трансформации. А к маю 2022 года подготовить план-график перевода региональных информационных систем на платформу «Гостех».

«Гостех» - это цифровая платформа для взаимодействия граждан и бизнеса с государством. На ней будут представлены различные сервисы, включая оформление аренды госимущества, постановку недвижимости на кадастровый учет, выдачу цифрового полиса обязательного медицинского страхования. Платформа позволит создавать информационные системы и сервисы не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов и муниципалитетов. При этом платформа исключит создание дублирующих друг друга по функционалу сервисов. 

«Цифровая трансформация - одна из пяти национальных целей. Задача регионов обеспечить качественную реализацию этих стратегий. Выгодополучателем от цифровой трансформации должны быть граждане и бизнес. Именно для удовлетворения их потребностей создаются новые системы и сервисы», - пояснил Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В Координационном центре при правительстве РФ Дмитрий Чернышенко дал старт образовательному курсу для руководителей цифровой трансформации субъектов, региональных министров по цифровому развитию и информационным технологиям России. По итогам обучения разработают командные проекты цифровых сервисов, которые будут учтены в региональных стратегиях цифровой трансформации. 

«Самарская область принимает самое активное участие в консультациях по формированию стратегии цифровой трансформации. Рабочая группа по разработке стратегии, созданная при департаменте, проанализировала текущее состояние, тенденции и проблемы цифровой трансформации отраслей экономики региона. В настоящее время по итогам работы группы создан проект стратегии цифровой трансформации Самарской области, куда были включены следующие ключевые направления: государственное управление, образование и наука, здравоохранение, транспорт и логистика, развитие городской среды, социальная сфера, сельское хозяйство, промышленность, экология и природопользование», - рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Ключевые отрасли для цифровизации регионы выбирают самостоятельно. Программу «минимум» профинансирует федеральный бюджет. Всего в стратегию цифровой трансформации Самарской области вошел 71 проект, из них 47 были предложены федеральными органами власти и 24 сформированы Самарской областью.

 

Фото: news.myseldon.com

Теги: самарская область цифровая трансформация

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