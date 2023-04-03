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Самарская область готовится к прохождению пожароопасного сезона

3 апреля 2023 13:04
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Самарская область готовится к прохождению пожароопасного сезона

В пятницу, 31 марта 2023 года, первый вице-губернатор, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Участие в заседании приняли руководитель Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, руководство ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ГКУСО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», председатель совета Самарского реготделения «Самарский союз спасателей», руководители Ростехнадзора и Роспотребнадзора, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, министры областного Правительства, руководители профильных ведомств. Главы городских округов и муниципальных районов участвовали в обсуждении в режиме видеоконференцсвязи.

Ключевым вопросом, вынесенным на рассмотрение комиссии, стала готовность региона к прохождению пожароопасного периода.

«Весна в этом году наступила фактически на 20 дней раньше срока. Это вызывает определенную тревогу, и мы уже в первые месяцы фиксируем ландшафтные пожары, в прошлом году этого не отмечалось. Набор мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону у нас традиционный: это создание минерализованных полос на границах населенных пунктов, которые примыкают к лесному фонду, освобождение этих смежных территорий от захламления. Все мы помним крупный пожар в Борском районе два года назад, когда причиной возгорания стало выброшенное на границе леса и населенного пункта стекло. В каждом муниципалитете к пожароопасному сезону, который в этом году наступил фактически на две недели раньше обычного, должны быть готовы средства оперативного реагирования, механизированные бригады, добровольные пожарные команды», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Олег Бойко отметил, что в Самарской области в целом достаточно сил и средств, способных противостоять угрозам природных и техногенных пожаров. На территории региона развернуто пять пожарно-спасательных гарнизонов, ежедневно на дежурство заступают более 1,5 тысячи человек и 450 единиц техники. За последние два-три года был существенно обновлен транспортный парк, совершенствовалось оснащение пожарных команд, доукомплектовывался штатный состав. Вместе с тем, в отдельных муниципалитетах необходимо усилить отряды спасателей техникой и людьми, не исключается и создание новых подразделений. На заседании комиссии принято решение о формировании рабочей группы, которая проведет подробный анализ системы обеспечения пожарной безопасности. По итогам оценки ее состояния будут приниматься решения по совершенствованию состояния.

Особое внимание уделили риску возникновения лесных пожаров. К наступлению пожароопасного сезона готовы 17 пожарно-химических станций, 177 единиц техники, 488 единиц оборудования, 339 сотрудников. Развернута круглосуточная система видеонаблюдения.

Достаточно большой объем задач предстоит решить муниципалитетам. В этом году ужесточились требования к отдельным мероприятиям по противопожарной безопасности.

 «Хотелось бы обратить внимание, что требованиями правил противопожарного режима РФ предусмотрено создание противопожарной минерализованной полосы, а не опашки. Минерализованная полоса - это искусственно созданная полоса на поверхности земли, очищенная от горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы»,  пояснил Олег Бойко.

Главам городов и районов поручено провести проверки готовности источников наружного противопожарного водоснабжения, наличия необходимого количества оборудования для эффективного тушения пожаров. Две недели даны отдельным муниципалитетам, чтобы сдать паспорта готовности к прохождению пожароопасного периода.

«Коллеги, прошу отнестись к этой работе очень серьезно. Спрашивать будем строго. В каждом муниципалитете есть ответственные, за которыми закреплено это направление, спрашивайте с них. Каждый должен выполнять свои обязанности, не нужно ждать заседания комиссии, которая укажет на недоработки», подчеркнул Виктор Кудряшов.

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