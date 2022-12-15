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«Самарская Лука»: открыт временный лесной маршрут «Белые домики» — село Шелехметь

15 декабря 2022 23:07
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В целях организации жизнеобеспечения жителей сельского поселения Рождествено, на период с 16 декабря по 15 марта.

В целях организации жизнеобеспечения жителей сельского поселения Рождествено, на период с 16 декабря 2022 года по 15 марта 2023 года открыт временный лесной маршрут «Белые домики» — село Шелехметь.

Проезд легкового транспорта жителей сельского поселения Рождествено и лиц, имеющих в собственности объекты недвижимости в населённых пунктах на данной территории, осуществляется на основании документов, подтверждающих регистрацию или наличие собственности.  

Проезд иного транспорта осуществляется на основании разрешительных документов, оформляемых в дирекции 

или на официальном сайте нацарка, конторах участковых лесничеств, сообщает пресс-служба парка.

 

Фото:   пресс-служба парка

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