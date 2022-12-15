«Самарская Лука»: открыт временный лесной маршрут «Белые домики» — село Шелехметь

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В целях организации жизнеобеспечения жителей сельского поселения Рождествено, на период с 16 декабря 2022 года по 15 марта 2023 года открыт временный лесной маршрут «Белые домики» — село Шелехметь.

Проезд легкового транспорта жителей сельского поселения Рождествено и лиц, имеющих в собственности объекты недвижимости в населённых пунктах на данной территории, осуществляется на основании документов, подтверждающих регистрацию или наличие собственности.

Проезд иного транспорта осуществляется на основании разрешительных документов, оформляемых в дирекции

или на официальном сайте нацарка, конторах участковых лесничеств, сообщает пресс-служба парка.

Фото: пресс-служба парка