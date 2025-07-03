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Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт «Вариации на тему барокко». Зрители погрузятся в атмосферу эпохи барокко и услышат как яркие и виртуозные музыкальные страницы, так и задумчиво-медитативные, которые способны мысленно перенести в залы европейских дворцов 17-18 веков. 6+

Исполнители:

Юлия Маркова (меццо-сопрано, Самара)

Светлана Зверева (скрипка, Нижний Новгород)

Анна Лазанчина (флейта, Самара)

Александр Дарвин (виолончель, Самара)

Анна Карпова (орган, Самара)

В программе произведения И.С. Баха, Г.Ф.Генделя, Г.И.Ф. Бибера, К. Меруло, И. Пахельбеля.

Дополнительная информация и бронь по телефонам:

— 8 846 333 14 26,

— 8 905 301 00 92,

— 8 960 833 35 34.