Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт «Вариации на тему барокко». Зрители погрузятся в атмосферу эпохи барокко и услышат как яркие и виртуозные музыкальные страницы, так и задумчиво-медитативные, которые способны мысленно перенести в залы европейских дворцов 17-18 веков. 6+
Исполнители:
Юлия Маркова (меццо-сопрано, Самара)
Светлана Зверева (скрипка, Нижний Новгород)
Анна Лазанчина (флейта, Самара)
Александр Дарвин (виолончель, Самара)
Анна Карпова (орган, Самара)
В программе произведения И.С. Баха, Г.Ф.Генделя, Г.И.Ф. Бибера, К. Меруло, И. Пахельбеля.
Дополнительная информация и бронь по телефонам:
— 8 846 333 14 26,
— 8 905 301 00 92,
— 8 960 833 35 34.