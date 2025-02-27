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Самарская дворняга Победа победила в народном голосовании Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь»

27 февраля 2025 19:38
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В номинации «Братья наши» вершину рейтинговой таблицы заняла самарская дворняга с символичной кличкой Победа, заявленная на премию от Самары и Херсонской области.

Завершилось интернет-голосование шестого сезона Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». 

В номинации «Братья наши» вершину рейтинговой таблицы заняла самарская дворняга с символичной кличкой Победа, заявленная на премию от Самары и Херсонской области. За Победу голосовали сторонники премии практически из всех регионов страны. В финальном туре этот конкурсант обеспечил себе значительный отрыв от остальных претендентов, набрав 7 879 голосов. 

Победой собаку назвал мобилизованный из Самары, боец с позывным «Бурят». Он нашел ее слабым щенком, забрал из-под бетонных плит, по которым ездила военная техника близ г. Алешки Херсонской области. Человеческое участие и забота помогли животному стать сильным и верным охранником и помощником. Победа чутко несла службу, не смыкала глаз по ночам, предупреждая об опасности, неоднократно спасала жизнь бойцов, проводила их через минные поля в зоне СВО. Если ночевать приходилось на голой земле, солдаты передавали собаку друг другу, как живую грелку. Более подробно о «дочери полка» и ее «дембеле» рассказано на сайте Международной премии по ссылке: https://dobrovserdce.ru/ru/news/dvornyaga-po-klichke-pobeda-provela-bojtsov-v-zone-svo-skvoz-minnye-.... 

В общей сложности кандидаты, выдвинутые на Международную премию «Мой ласковый и нужный зверь», получили 173 391 голос. В ближайшее время будут объявлены победители и лауреаты шестого сезона премии по мнению жюри.

Также, что в этом году на международную награду – премию «Мой ласковый и нужный зверь» был номинирован самарский благотворительный проект – фестиваль «Друг Человека». При поддержке администрации города и администрации Октябрьского внутригородского района фестиваль проходит с 2018 года, традиционно дважды в год. В финальный тур народного голосования этот номинант от Самары не прошел. Однако стоит отметить важность проведения данного фестиваля. Его организаторы помогают бездомным животным обрести надежду оказаться кому-то нужными, найти новых хозяев. Тем самым обращается дополнительное внимание общественности на необходимость гуманного отношения к животным, посильной помощи приютам и сокращения численности уличных животных.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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