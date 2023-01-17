Самарская Детская картинная галерея получила уникальное оборудование

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Новую технику закупили на федеральные средства в рамках национального проекта «Культура». Она позволит продлить жизнь экспонатов, сделать фонды музея более доступными и разнообразить экскурсионные программы.

Специалисты фонда галереи с удовольствием осваивают поступившее оборудование. По нацпроекту «Культура» хранилище обновили практически полностью. Здесь появились металлические шкафы для хранения графики и детских рисунков и специальные сетки для живописи.

— Часто картины хранятся в не самых подходящих условиях. Эти сетки позволяют разместить полотна на подвесах и надежно закрепить, — пояснила главный хранитель фонда музейных предметов Детской картинной галереи Елена Матяш. — Мы подбираем для них оптимальную температуру и влажность и можем отслеживать эти параметры с помощью современных термогигрометров, которые нам поставили в комплекте.

Однако главный предмет гордости хранителей – планетарный сканер. По словам заместителя директора Детской картинной галереи Анастасии Кузнецовой, такая техника – мечта любого музея. В Самаре это пока единственный экземпляр.

Его особенность состоит в том, что камера расположена на расстоянии от подставки для предметов, ее высоту можно регулировать. Это позволяет сканировать не только документы, но и объемные экспонаты – статуэтки, вазы, старинные книги, которые нельзя раскрывать полностью.

С помощью установленного программного обеспечения обработка изображения занимает буквально несколько секунд. Сканер сам «разворачивает» страницы и сглаживает все неровности, чтобы получить идеальную фотокопию.

Елена Матяш демонстрирует процесс на одном из самых ценных экспонатов. «Минея общая и праздничная», изданная Московским печатным двором в 1637 году, выставляется в витрине в так называемой курительной комнате особняка Клодта. Но такие книги не могут постоянно находиться на свету, им требуются специальные условия. Теперь в цифровом виде она станет доступна для всех посетителей.

Как и другие предметы из фонда музея, книга скоро появится в единой базе, где собирается информация обо всех экспонатах всех музеев России.

Если оборудование хранилища галереи скрыто от глаз гостей, то новые возможности в музейных залах они определенно оценят.

— Мы очень благодарны, что сначала региональное министерство культуры, а потом и федеральное поддержали нашу заявку. У нас появилась современная техника, которая помогла разнообразить палитру музея, не искажая его интерьер. Самостоятельно справиться с такими объемами закупок муниципальному музею не под силу, — говорит Анастасия Кузнецова.

Музею предоставили радиогиды для пешеходных экскурсий и оборудование для летних программ в саду особняка Клодта – концертов, лекций, мастер-классов.

В четырех залах под потолком установили аудиодуши – альтернативу аудиогидам. Они рассказывают посетителям об истории особняка и его хозяев и позволяют послушать музыкальные инструменты, которые здесь находятся.

На входе вместо стенда с афишами — современный цифровой киоск, в котором собрана информация обо всех программах и мероприятиях музея.

Развивается музейный проект «Словарь искусств» — интерактивная стена, на которую с помощью проектора выводят изображение – тексты и иллюстрации по основополагающим понятиям истории искусства. Для каждого термина напишут по две статьи – краткую для детей от 6 лет и более подробную для подростков от 14. Здесь же – игры, тоже «в двух уровнях». Детям предлагают собрать картину, «разрезанную» на квадраты, или пазлы — например, из картины Кандинского. Процесс очень увлекательный.

— Принцип современного музея – чтобы экскурсовода было меньше, а возможностей самому добыть информацию – больше, — уверена Анастасия Кузнецова. – Мы видим, что дети уже работают со всеми нашими современными устройствами интуитивно и с удовольствием обучают этому старшее поколение. Посещение музея становится объединяющим моментом, поводом для общения семьи, и это привлекает наших гостей, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО