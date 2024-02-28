Самарская делегация участников отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи - 2024

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180 представителей активной молодёжи Самарской области стали участниками одного из самых масштабных событий 2024 года - Всемирного фестиваля молодёжи. 28 февраля делегация региона отправилась в город Сочи, где и будет проходить Фестиваль. Там их ожидают 7 дней насыщенной программы, состоящей из нескольких блоков: международные отношения, спорт, культура, волонтёрская программа и т.д.

«В состав самарской делегации вошли яркие, активные представители молодёжи Самарской области. Наша сплоченная команда готова делиться своим опытом с участниками фестиваля из разных стран и регионов России, учиться новому и перенимать самые актуальные практики. Фестиваль позволит наладить связи, завести полезные знакомства, вдохновиться новыми идеями и получить колоссальный заряд энергии», — отметил министр молодёжной политики Самарской области Сергей Бурцев.

В последние недели перед отправлением на Фестиваль для самарских участников провели цикл встреч, во время которых ребята смогли пообщаться с министром молодёжной политики Сергеем Бурцевым, министром туризма Самарской области Артуром Абдрашитовым, преподавателями самарских вузов. Также будущие делегаты познакомились с историей и культурой Сербии — страны-партнёра Самарской области на ВФМ-2024. В рамках встреч и навели мосты — накануне в областном молодёжном центре в ходе телемоста состоялось первое знакомство двух делегаций.

«Однозначно, мы будем знакомиться с ребятами из разных стран, но большую часть времени все же проведем с сербами — делегатами нашей подшефной страны на фестивале. У нас запланированы мероприятия, которые помогут сплотиться, больше узнать друг друга и завести полезные контакты», — рассказала руководитель самарской делегации участников на Всемирном фестивале молодежи Екатерина Снигирь.

Всемирный фестиваль молодёжи пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта и соберет 20 тысяч молодых людей, включая 10 тысяч иностранных гостей. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

«Молодежь — это драйвер развития любой страны. И, когда молодежь разных стран собирается в одном месте, то происходит обмен опытом, который позволяет рождать какие-то новые идеи. А вместе мы — сила», — поделилась участница самарской делегации на Всемирном фестивале молодежи Мария Клёвина.

Фото: пресс-служба Центра привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024 в Самарской области