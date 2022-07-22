Самарская делегация стала самой многочисленной на молодежном форуме ПФО «iВолга»

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21 июля 2022 года на Мастрюковской поляне стартовал юбилейный Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». Самарская делегация в составе более 500 участников стала самой многочисленной из всех делегаций, прибывших на форум. Планируется, что всего в нем примут участие порядка 1900 резидентов из 78 субъектов Российской Федерации, а также из Луганской Народной Республики.

Организаторами форума выступают Правительство Самарской области под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Большое внимание поддержке и развитию талантливой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В делегацию региона вошли молодые люди от 18 до 35 лет из всех муниципалитетов региона. Так, на фестивальную поляну прибыли участники из городов Самара, Тольятти, Жигулёвск, Кинель, Новокуйбышевск.

Самыми популярными сменами у участников Самарской делегации стали: «Миссия добро», «Делай дело», «Управляй будущим».

Впервые за всю историю Форума у Самарской делегации появился свой шатёр, в котором участники смогут проводить свободное время, участвовать в специальных активностях, готовиться к защите проектов, а также общаться между собой.

«Я являюсь руководителем региональной делегации на Юбилейном форуме. Очень приятно, что в этом году мне выпала возможность поработать с нашими ребятами. Общаясь с ними, я понимаю, насколько яркая, активная и заинтересованная молодёжь проживает в Самарском регионе. Участники приехали получать новые знания, знакомства и защищать проекты», - поделилась руководитель делегации Марина Ненашева.

В этом году Самарская область привезла на Форум более 50 проектов, которые участники представят на суд региональных и федеральных экспертов.

Один из участников из Самарской области Даниил Пищулин рассказывает: «Я выбрал для участия смену «Управляй будущим» («Лидеры изменений»), потому что учусь на специальности «Государственное управление» и это соотносится с моей основной работой в будущем. Я хочу уже сейчас получать для себя какой-то опыт, развиваться в этом».

За новыми знаниями приехал и другой самарец - Никита Алексеев: «Я участник смены «Делай дело», потому что в дальнейшем хочу стать предпринимателем и развивать свой бизнес. Я приехал сюда в первый раз и у меня нет проекта, но я, думаю, наберусь опыта и в следующем году обязательно приеду с проектом. Ещё только первый день, а меня уже эмоции переполняют».

Напомним, участников ждёт два грантовых конкурса: окружной и всероссийский. Можно заявиться сразу на два, но с разными проектами. У каждого конкурса определен максимальный размер получаемого гранта. Так, для окружного он составляет 500 000 рублей, а всероссийского – до 1 500 000 рублей.

Ежегодно представители нашей делегации становятся призерами грантовых конкурсов.

Так, по итогам 2021 года победителями, получившими гранты на реализацию своих проектов стали: Екатерина Пантелей с проектом «Автономный над/подводный аппарат», Ирина Шмойлова с проектом физической лаборатории в с. Старосемейкино, Алексей Кумарин с проектом «Курсы по работе с конструктором пикоспутника MiniSat», Милена Климанова с комплексным информационно-аналитическим проектом в области искусственного интеллекта в медицине для врачей и пациентов, повышающим эффективность долгосрочного лечения «TakePill Chat-bot», Антон Дудукин с проектом «ПРОпчел».