Самарская делегация отправилась на IV Съезд Движения Первых в Москву

101

С 25 по 29 марта 2024 года в Национальном центре «Россия» пройдет IV Съезд Движения Первых, который соберет более двух тысяч участников из 89 регионов страны. Самарскую область на этом значимом событии представят 19 человек, успешно прошедших отбор и получивших высокие оценки от экспертов за свои достижения и портфолио.

Съезд Движения Первых – важнейшее событие, определяющее актуальные векторы развития всей воспитательной работы с детьми и молодёжью в России. Он станет пространством для сотворчества основных участников воспитательного процесса – детей, родителей и наставников.

24 марта с Железнодорожного вокзала в г.о. Самаре делегация региона отправилась в столицу нашей Родины, чтобы представить Самарскую область на Съезде. В составе делегации — члены Советов Первых, участники и победители Всероссийского конкурса «Большая Перемена», а также представители общественных организаций, таких как Самарский Союз Молодежи и ЮНАРМИЯ. Также в делегацию вошли педагоги и представители родительского сообщества, которые являются главными наставниками участников Движения. Возглавляет делегацию Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Кристины Гнатюк.

«Мы возлагаем большие надежды на нашу делегацию. Ведь именно они станут соавторами решений, принятых на Съезде, и своими действиями помогут в развитии каждого ребёнка и взрослого, кто неравнодушен и хочет участвовать в Движении. Мы ожидаем, что ребята вернуться со Съезда вдохновлёнными и будут готовы внедрять полезные практики, полученные на съезде, на родной земле», — отметила заместитель председателя Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области по стратегическому развитию Олеся Мокеева.

В рамках Съезда будет подведен итог акции «Ёлка желаний» и дан старт новому сезону Всероссийского конкурса «Большая перемена» в рамках Национального проекта «Молодёжь и дети». Участники посетят заседание Научно-методического совета и обсудят перспективные образовательные проекты.

Участников Движения ждет общеразвивающая и практическая программа: стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии и мотивационные встречи. А в рамках Финала Всероссийского конкурса «Родная игрушка» от Самарской области будет представлена миниатюрная модель LADA Aura, предоставленная в подарок АО «АВТОВАЗ».

«2025 год объявлен в Движении Первых Годом Дружбы. Мы обменяемся наработками и мероприятиями, которые помогут ребятам из разных регионов стать ближе и дружнее. Уверен, что мы вернемся со Съезда с множеством идей для развития детского и молодежного сообщества в нашем регионе», — подчеркнул Александр Бабенко, член федерального совета Первых от Самарской области.

Насыщенная деловая программа Съезда включает заседание, на котором будут подведены итоги работы Движения в прошлом году и определены приоритетные направления развития. В рамках церемонии пройдет награждение победителей «Премии Первых», где будут отмечены самые яркие достижения участников.

Также важной частью Съезда станет заседание рабочей группы Международной ассоциации детских организаций (МАДО), где школьники из России и их сверстники из-за рубежа представят проекты по развитию международной ассоциации и форматы взаимодействия молодежи разных стран.

Церемония открытия Съезда состоится 26 марта, заседание Съезда — 27 марта, а церемония закрытия запланирована на 28 марта.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Участниками Движения Первых являются более 10 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают около 50 тыс. первичных отделений. В 2024 году мероприятия Движения охватили более 10 млн человек.

Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях.

Движение Первых реализует Программу воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципа неразрывной связи поколений, в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.

Проекты Движения Первых реализуются по Национальному проекту «Молодёжь и дети» федеральных проектов «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» и «Россия - страна возможностей». Среди них - Всероссийский проект «Большая перемена», Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «МедиаПритяжение», программа «Мы – граждане России!», Всероссийский проект «Вызов Первых», Всероссийский проект «Походы Первых. Больше, чем путешествие», образовательно-туристская программа «Университетские смены», Всероссийский проект «Благо твори», Всероссийский проект «Звучи», Всероссийский проект «Первые в науке», Всероссийский проект «Безопасность в Движении».

Фото: министерство молодежной политики Самарской области