Самарчанка, лишенная родительских прав, не платила алименты на содержание несовершеннолетнего сына

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Прокуратурой Железнодорожного района г. Самары в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении матери, лишенной родительских прав. Она обвинялась по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержании несовершеннолетнего ребенка).

Судом установлено, что женщина, лишенная родительских прав, не осуществляла выплаты алиментов с 2021 года на содержание своего несовершеннолетнего сына.

Всего сумма неуплаченных выплат составила 830 тысяч рублей.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной.