Самарастат: в Самаре проведут мониторинг использования населением информационных технологий

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В ноябре 2022 года Самарастат проведет выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.

По итогам Самарастат планирует оценить данные об уровне доступности сети Интернет, а также о качестве и удобстве получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.

Получение и обработка данных проводимого наблюдения осуществляется исключительно для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных.

Опрос проводится интервьюерами. При себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт. Информацию о проведении данного наблюдения можно получить у специалистов Самарастата по телефонам 8 (846) 263-89-60, 263-89-76, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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