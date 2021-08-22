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Самара заняла второе место в рейтинге лучших городских парков в стране

22 августа 2021 11:07
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Самые благоустроенные и ухоженные парки на сегодняшний день — в Казани, Москве и Краснодаре, самые низкие оценки благоустройства парковой зоны — в Омске.

Самые благоустроенные и ухоженные парки на сегодняшний день — в Казани, Москве и Краснодаре, самые низкие оценки благоустройства парковой зоны — в Омске. Чтобы выяснить это, сервис SuperJob опросил 9000 жителей российских мегаполисов, посещавших зоны отдыха в последние месяцы.

Из-за коронавирусных ограничений многие россияне в этом году провели летний отпуск дома, а значит, имели возможность прогуляться по городским паркам и оценить уровень их привлекательность и инфраструктуру. На втором месте — парки Самары их средняя оценка составила 3,7 балла. Каждый пятый самарец оценил благоустройство парков на «отлично» и больше трети – на «хорошо». Всего 4% респондентов оценили благоустройство как неудовлетворительное. Жители города рады позитивной атмосфере в местах досуга, однако самарцы сообщают о нехватке туалетов — в качестве примера приводят сквер им. М.И. Калинина. 

На первом месте по оценкам благоустройства городских парков — Казань, Москва и Краснодар: средняя оценка здесь составила 3,9 балла из 5. Судя по комментариям, москвичам особенно нравятся изменения, произошедшие в столичных парках в последние годы, — чаще всего лестных отзывов удостаивались парки «Сокольники», «Коломенское», «Царицыно», Битцевский лес и ВДНХ. Однако есть и недоработки: опрошенные недовольны совмещением велосипедных и пешеходных дорожек, излишним вмешательством в экосистему зеленых зон и плохой уборкой мусора. В Казани горожанам приятно находиться в парке Горького и Горкинско-Ометьевском лесу, а в Краснодаре — в парке Галицкого, построенном не так давно на средства известного предпринимателя.

На 3,6 балла в среднем оценили свои парки жители Екатеринбурга (особенно выделяют парк Победы) и Челябинска (лучшим парком здесь считается Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина). 

На последней строке рейтинга городских парков — Омск: в одном из крупнейших городов Сибири зоны отдыха не дотянули даже до «тройки» (их средняя оценка — 2,9 балла). «По сравнению с другими городами все парки в плохом состоянии», — констатируют горожане. Впрочем, омичи возлагают надежды на ремонт, который проходит сейчас в Советском парке. 


 

Теги: городские парки рейтинг Россия

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