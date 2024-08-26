Самара встретила делегацию ветеранов МВД Свердловской области

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Насыщенную программу для гостей организовал Совет ветеранов совместно с полицейскими областного главка.

Сегодня на Старой набережной Волги, к Речному вокзалу прибыла делегация ветеранов МВД Свердловской области на теплоходе «Александр Фадеев», которую тепло и радушно встретили на Самарской земле. Мероприятие, посвященное 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также чествованию участников боевых действий, прошло в рамках акции «ЕДИНСТВО – НАША СИЛА».

Встречал гостей оркестр Культурного центра Главного управления МВД России по Самарской области. С приветственным словом выступил заместитель Председателя Самарской областной общественной организации ветеранов внутренних войск и внутренней службы, полковник милиции в отставке Коровяковский Сергей Константинович, который тепло поприветствовал друзей из Свердловской области, отметив важность и необходимость мероприятия, направленного на объединение ветеранов России.

Для гостей самарские ветераны и Управление по работе с личным составом областного главка полиции организовали театрализованное музыкальное приветствие, в котором приняли участие вокальная студия «Премьера» Центра внешкольной работы «Поиск», а Самарский казачий кадетский корпус и хореографическое объединение «Диво» исполнили танец «Самарская казачья строевая».

Продолжилось мероприятие возложением цветов к Вечному огню Мемориального комплекса сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Владимир Ралдугин подчеркнул: «Сегодня, 26 августа, мы прибыли в г. Самару с исключительной миссией – это встреча с нашими коллегами – ветеранами-самарцами. Сегодня мы проводим акцию и с гордостью вспоминаем дату - 27 января 1944 года, когда Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады. За 1418 дней блокады погибла половина населения города. История блокады – это не только героизм защитников города, но и пример неисчерпаемой воли к жизни, способности побеждать в немыслимых испытаниях. В свете сегодняшних событий, когда всех Россиян объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества, граждане нашей страны проявляя, гражданскую солидарность, вновь показали всему миру выдержку, сплоченность и патриотизм».

Сергей Коровяковский, в свою очередь, отметил, что подобные встречи не только способствуют укреплению дружественных связей с ветеранами МВД по всей России, но и прививают к каждому дух патриотизма.

Продолжился визит обзорной экскурсией по памятным местам Самары, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО