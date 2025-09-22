«Самара со вкусом»: 27–28 сентября в Самаре пройдёт главный гастрофестиваль осени

176

27 и 28 сентября, на набережной Самары в районе бассейна ЦСК ВВС пройдет первый в регионе масштабный гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» - главное событие осени для любителей настоящей еды, атмосферы и самарского гостеприимства.

Организаторами фестиваля выступают Правительство Самарской области, Министерство туризма Самарской области и Администрация города Самары. Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Событие приурочено к завершению летнего туристического сезона и станет стартом новой традиции - гастрономического праздника, который сделает Самару центром притяжения гастроиндустрии всего Поволжья.

«Именно в международный день туризма мы открываем гастрономический фестиваль. Самарская область - это не только природа, красивые виды, культурные достопримечательности, значимые исторические события и достижения - это еще и вкусная волжская еда. В рамках фестиваля мы хотим показать все многообразие гастрономических особенной нашей области. Одно пожелание для всех гостей и участников фестиваля – максимально насладиться праздником», - отметила Екатерина Матвеева, министр туризма Самарской области.

Более 50 участников — вся гастроиндустрия Самарской области под одной крышей

На площадке фестиваля соберутся более 50 участников: рестораны, кафе, производители мясных, хлебобулочных и кондитерских изделий, торговые сети и поставщики полуфабрикатов. Главное условие — вся продукция должна быть связана с Самарской областью и Волгой. Здесь можно будет попробовать авторские блюда, местные сыры, дичь, рыбу из Волги, домашние заготовки и даже «волжскую» шоколадную пасту — всё, что рождает земля и традиции региона.

Конкурс: выберем Самарское блюдо

27 сентября с 13:00 до 17:00 пройдёт уникальный конкурс — народный выбор самого вкусного блюда Самарской области.

Десять ресторанов и кафе приготовят на глазах у публики свои фирменные креативные блюда — уже существующие в меню или только что созданные специально для фестиваля. Посетители выступят народным жюри: после дегустации каждый сможет проголосовать за любимое блюдо. Победитель станет символом самарской кухни — его рецепт могут включить в официальный гастрономический путеводитель региона.

«Самара развивается очень динамично в социально культурной сфере. Первый общегородской гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» - ещё одно яркое мероприятие этого года. Команды разных ресторанов, кофеен и пекарен подготовили для вас, дорогие гости, очень вкусную программу, желаю вам получить удовольствие от этого праздника», — призывает горожан самарский ресторатор Евгений Реймер.

Кабачковая икра: семейная традиция у большого стола

Осень — пора сбора урожая, а в Самарской области — пора готовить кабачковую икру.

28 сентября с 14:00 до 17:00 на главной сцене фестиваля соберутся представители серебряного возраста, которые покажут настоящий мастер-класс по приготовлению икры по семейным рецептам. Все желающие смогут не только наблюдать, но и попробовать горячую, ароматную икру прямо с кухни — как её готовили в советские времена, всей семьёй, у открытого окна, с видом на Волгу

«Самара со вкусом» — это не просто еда, это возможность себя показать и других увидеть. И именно осень — идеальное время для такого события. Самара может стать гастрономическим магнитом, куда захотят приехать шефы, производители и гости из других регионов», — отметил Владислав Зотов, представитель организационного комитета фестиваля.

Генеральный партнер фестиваля:

«Кухмастер» — крупное и динамично развивающееся предприятие, которое продолжает радовать потребителей вкусной и качественной продукцией.

Специализируясь на производстве томатной и кондитерской продукции, соков и овощных закусок, «Кухмастер» делает акцент на использовании только натурального сырья.

Партнер фестиваля:

«МАГНИТ» — крупнейший омниканальный ритейлер России - это магазины различных форматов, которые есть практически в каждом уголке нашей страны — от крупных городов до самых отдаленных населенных пунктов.

Компания, которая ориентируется на собственное производство и продукты частной марки и поддерживает традиции от местных производителей в каждом регионе.

Присоединяйтесь к празднику!

Приходите с друзьями, семьёй, с аппетитом и желанием открыть для себя новый вкус Самары.

Фото: администрация Самары