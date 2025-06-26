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В пятницу, 27 июня, Самара присоединится к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», проходящей при поддержке нацпроекта «Кадры». Центральным событием станет «Фестиваль профессий» с 10:00 до 19:00 в Струковском саду, где свои вакансии представят 40 работодателей.



Среди них - предприятия приоритетных отраслей экономики и АПК, промышленные перерабатывающие предприятия, образовательные организации высшего и среднего специального образования, которые готовят специалистов по наиболее востребованным в регионе профессиям.



Все желающие смогут пройти экспресс-собеседования и профориентационное тестирование, узнать о карьерных возможностях и корпоративных программах работодателей, а также получить консультацию по мерам государственной поддержки и посетить интерактивные зоны с мастер-классами от предприятий.



Программа ярмарки «Работа России. Время возможностей» в Самаре и дополнительная информация доступна на сайте регионального министерства труда, занятости и миграционной политики /2025/03/14/vserossijskaya-yarmarka-trudoustrojstva-2025.



Нацпроект «Кадры» помогает качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Фото: администрация Самары