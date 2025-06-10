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Самара присоединится к федеральной патриотической акции «Российский триколор»

10 июня 2025 19:31
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Члены самарского отделения «Движения Первых» совместно с представителями молодежных организаций и СДМ раздадут несколько тысяч символов предстоящего праздника.

Накануне Дня России, который отмечается 12 июня, Самара присоединится к федеральной патриотической акции «Российский триколор». Члены самарского отделения «Движения Первых» совместно с представителями молодежных организаций и Самарским домом молодежи раздадут несколько тысяч символов предстоящего праздника.

Ленты с триколором можно будет получить 11 июня с 15:00 до 17:00 в сквере им. В. Высоцкого, на ул. Ленинградской и в Струковском саду, а также с 16:00 до 17:00 на Самарской набережной, около памятника Г.Засекину.

Отметим, что ленту-триколор рекомендуется размещать в области сердца, на плече или воротнике рубашки. Не следует носить ленту на теле ниже уровня локтя, а также надевать вместо ремня, закреплять на аксессуарах.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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