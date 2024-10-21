Самара оказалась в топе самых матерящихся городов

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Жителей Самары признали одними из самых сквернословящих россиян. Исследование провело Digital-агентство «Интериум».

Агенство рассчитало для 50 городов страны М-Индекс. Этот параметр высчитывали на основе средней частоты употребления пользователями соцсетей нецензурных слов за день. Результаты представили в виде инфографики.

Согласно рейтингу, Самара оказалась на десятом месте из пятидесяти. М-Индекс нашего города составил 78,4. Для сравнения, индекс города- победителя Москвы почти достиг тысячи.

А вот в Тольятти оказались более культурные люди. Автоград занял 27-е место с М-Индексом 35,6, пишет 63.ру.