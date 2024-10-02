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Самара готовится принять Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»

2 октября 2024 14:42
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Самара была определена местом проведения форума «Россия – спортивная держава» распоряжением Президента РФ Владимира Путина в марте этого года.

С 17 по 19 октября в Уфе пройдет Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». С особой ответственность к участию в нем готовится делегация Самарской области — в следующем году именно наш регион примет масштабное событие.

Стенд губернии на приуроченной к форуму международной выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы» (MSIP) будет выполнен из узнаваемых элементов конструкции стадиона «Солидарность Самара Арена», построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стенде пройдет знакомство с будущим местом проведения форума – космической столицей. Там будут представлены значимые спортивные объекты региона, туристические локации, прошлое и настоящее самарского спорта.

Амбассадорами нашего региона на форуме-2024 станут двукратный призер Паралимпийских Игр в Париже по спорту ПОДА в дисциплине «плавание» Кирилл Пульвер, член сборной России по фигурному катанию Егор Базин, бронзовый призер Олимпийских Игр по баскетболу Ольга Артешина, международный гроссмейстер Олег Дашков и многие другие.

Напомним, Самара была определена местом проведения форума «Россия – спортивная держава» распоряжением Президента РФ Владимира Путина в марте этого года.

«Для Самарской области проведение международного форума «Россия — спортивная держава» —  значимое событие. Это признание заслуг нашего региона по развитию физической культуры и спорта, –  считает врио министра Самарской области Лидия Рогожинская. — У нас огромное количество прославленных спортсменов, ветеранов спорта, большой опыт проведения крупных, в том числе международных мероприятий».

С целью увеличения уровня доступности занятий физкультурой и массовым спортом в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева разработана региональная программа «Мастер спорта». Она предполагает строительство и ремонт спортивных сооружений,  дополнительную финансовую поддержку муниципалитетов на развитие массового спорта и детско-юношеских спортшкол, увеличение количества проводимых спортивных и физкультурных мероприятий, разработку программы «Земский тренер».

Помочь выработать комплексные меры стратегического развития в спортивной отрасли призван форум «Россия — спортивная держава». Об этом, в том числе, шла речь на заседании организационного комитета по подготовке и проведению международного спортивного форума.

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в этом году Россия провела ряд мощных международных соревнований, таких как «Игры Будущего», «Дети Азии» и «Игры БРИКС». По его словам, наша страна является одним из лидеров в плане организации и проведения масштабных спортивных мероприятий.

«Международный форум «Россия – спортивная держава» обретает особое значение в текущих геополитических условиях, становясь площадкой для выработки совместных решений. Мы обсудим с международным экспертным сообществом вопросы создания спортивных объединений и новых форматов соревнований, – подчеркнул вице-премьер. – Также Правительством сегодня совместно со спортивной общественностью разрабатывается комплексная государственная программа развития отечественного спорта, вопросы ее реализации мы также подробно обсудим на площадке Форума. Цели определены Президентом Владимиром Путиным: вовлечение большего числа граждан в регулярные занятия спортом и повышение соревновательной активности наших спортсменов».

На заседании участники мероприятия обсудили вопросы обеспечения безопасности, медицинского и информационного сопровождения.

Как рассказал помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, на форуме участникам предстоит выработать конкретные механизмы и подходы к достижению национальных целей, поставленных главой государства до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Он подчеркнул, что в этой большой общей работе могут и должны участвовать негосударственные организации. Именно об этом пойдет речь на очередном заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое запланировано на 17 октября в Уфе одновременно с форумом. Алексей Дюмин подчеркнул, что в развитии спорта необходим комплексный подход, и это станет главной темой пленарного заседания форума.

Деловая часть события предусматривает круглые столы, пленарные сессии, конференции, семинары и дискуссионные площадки. Культурная программа форума включает 15 событий, в том числе театральные постановки, экспозиции, выставки.

В Уфе Самарской области будет передано право проведения следующего форума в 2025 году.

 

Фото:   соцсети

Теги: Самара

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