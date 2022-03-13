С января по декабрь 2021-го в Самарском регионе родилось 28 тысяч малышей

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Средний возраст рожениц в регионе приближается к 29 годам.

В Самарской области проживает 731,7 тысячи женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет). Их доля в общей численности женского населения региона составила 43%.

— В 2021 году в регионе самой юной маме было 13 лет, а самой старшей — 52 года. Средний возраст рожениц приближается к 29 годам. Всего за прошлый год в Самарской области на свет появилось около 28 тысяч младенцев, — сообщили в Самарастате.

По данным ведомства, жительницы региона стали всё чаще решаться на рождение второго и последующего ребенка.

— В то же время женщины стали откладывать рождение первенца на более поздний срок. В первую очередь это связано с желанием сначала получить высшее образование, устроиться на хорошую работу и состояться в профессиональном плане, — отметили также в службе статистики.

Также, по информации Самарастата, средний возраст жительниц области увеличивается с каждым годом. Если в 2000 году этот показатель был равен 40 годам, то к 2021 году он увеличился до 44 лет, пишет 63.ру.