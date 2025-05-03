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Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, специально ко Дню кондитера выяснили, какую зарплату готовы платить работникам этой профессии и где самые «лакомые» рабочие места для пекарей в России.

С января по апрель российский рынок труда наполнился 66,7 тыс. вакансий для пекарей и кондитеров. При этом медианная зарплата достигла 64 тыс. рублей, что на 13,3 тыс. больше (+26%), чем в аналогичный период 2024 года.

За год у работодателей, ищущих пекарей и кондитеров, изменились и требования. Так, компании стали на 20% чаще приглашать кондитеров на вахтовую работу (число таких вакансий выросло с 3,6 тыс. до 4,3 тыс. за год).

Компании стали еще более лояльны к начинающим пекарям: за год число вакансий, доступных соискателям без опыта, выросло до 35 тыс., а это больше половины (53%) от всего объёма вакансий для данной профессии. Зарплата, которую предлагают кондитерам без опыта, достигла 52,9 тыс. рублей, что на 25% больше, чем в 2024.



Наиболее востребованы пекари и кондитеры у работодателей из розничной торговли. На компании из этой отрасли приходится более 20 тыс. вакансий или 41% от всего спроса на кондитеров по стране с начала года. Вторыми по спросу на пекарей оказались рестораны и кафе – работодатели из HoReСa разместили еще более 17 тыс. вакансий, а это треть от всего объёма по РФ. Также пекарей и кондитеров для работы на своих площадках ищут девелоперы, ЖКХ-компании, медицинские учреждения, компании-перевозчики и др.



Между тем самые высокие зарплаты пекари и кондитеры, судя по данным вакансий, могут получить, если устроятся работать в добывающую отрасль – здесь работодатели готовы платить более 110 тыс. рублей. На втором месте по уровню дохода для пекарей – металлургия, здесь такой специалист может заработать более 108 тыс., на третьем – работодатели, связанные с промышленным оборудованием, они предлагают доход от 90 тыс. рублей.