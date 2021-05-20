Я нашел ошибку
Главные новости:
Семь участников из Самарской области поборются за победу во Всероссийском конкурсе.
В Москве состоялась торжественная церемония открытия очного этапа Конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
Волонтёры акции одновременно отобрали пробы воды в 15 городах, расположенных по всему течению реки.
В День Волги Сбер провел акцию по мониторингу состояния реки
В кадровый резерв Департамента включаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.
В Самаре проводится конкурс на включение в кадровый резерв
Строителей региона призывают активнее участвовать в государственных программах. 
Виктор Кудряшов провел расширенное совещание по вопросам ввода жилья в 2021-2030 годах
На площадке вокзала также была выставлена современная техника на автомобильном ходу.
С выставкой железнодорожной техники ознакомились более тысячи пассажиров, жителей и гостей Самары
Главные темы — развитие таких перспективных направлений как контейнерные перевозки, реализация проектов на основе государственно-частного партнерства.
В СО прошла транспортно-логистическая конференция «PRO//ДВИЖЕНИЕ.ПОВОЛЖЬЕ», в которой принял участие Дмитрий Азаров
Это вновь созданная специализированная инспекция, на которую возложены функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
В Самарской области начнет работу Долговой центр УФНС  СО
Грузоотправителям КбшЖД станут доступны новые цифровые сервисы.
В Самаре состоялось открытие центра коммерческой диспетчеризации Куйбышевской железной дороги
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
-0.08
EUR 89.77
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет масштабная выставка железнодорожной техники
В Самаре на втором поле "Металлурга" пройдет ретро-матч
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С выставкой железнодорожной техники ознакомились более тысячи пассажиров, жителей и гостей Самары

20 мая 2021 16:16
75
На площадке вокзала также была выставлена современная техника на автомобильном ходу.

Сегодня в Самаре в рамках крупнейшей транспортно-логистической конференции PRO//Движение.Поволжье делегация ОАО «РЖД» совместно с представителями органов власти и грузоотправителями осмотрели новейший подвижной состав, представленный на выставке железнодорожной техники. Всего с выставкой ознакомились более тысячи пассажиров, жителей и гостей города.

На первой платформе вокзального комплекса Самара можно было увидеть образцы грузовой техники и подвижного состава, включая контейнеры с флекси-танком, лайнер-бэгом, Hard top, экологическую лабораторию и многое другое. Подобная техника сегодня используется, в том числе, для отправки грузов на экспорт из республик и областей в регионах ответственности Куйбышевской железной дороги.

Любители путешествовать поездом смогли оценить новые сервисы для пассажиров, в том числе увидели интерьер вагона СВ фирменного поезда №9/10 «Жигули», разработанный совместно с Самарским областным художественным музеем, и посетили современный двухэтажный вагон-ресторан. На фоне настоящего паровоза серии Л «Лебедянка» прошла театрализованная фотосессия в вечерних костюмах.

На площадке вокзала также была выставлена современная техника на автомобильном ходу, среди которой погрузчики, специальные грузовые автомобили, седельный тягач с контейнером и другой автотранспорт.

Также на протяжении всего дня в здании вокзала работала фотовыставка, музей истории Куйбышевской железной дороги, смотровая площадка, а для детей были организованы различные интерактивные программы.

 

Теги: вокзал выставка железнодорожной техники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках транспортно-логистической конференции PRO//Движение.Поволжье.
17 мая 2021, 16:22
На вокзале Самара пройдет масштабная выставка современной железнодорожной техники
В рамках транспортно-логистической конференции PRO//Движение.Поволжье. Новости компаний
696
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
17 мая 2021, 10:31
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Особое место в экспозиции занимают деревянные сувенирные куклы «Похвистневские красавицы». Культура
751
Продукцию самозанятых Самарской области отберут для представительских нужд региона. 
14 мая 2021, 15:56
Самозанятых региона, которые занимаются созданием сувенирной продукции, приглашают на выставку-презентацию
Продукцию самозанятых Самарской области отберут для представительских нужд региона.  Предпринимательство
458
В центре внимания
В мае ЦУР63 зафиксировал двукратный рост жалоб на ненадлежащее содержание зеленых насаждений
20 мая 2021  13:37
В мае ЦУР63 зафиксировал двукратный рост жалоб на ненадлежащее содержание зеленых насаждений
Происшествия
183
В Самарской области за сутки на 20 мая выявлен 132 заболевший коронавирусом
20 мая 2021  13:10
В Самарской области за сутки на 20 мая выявлен 132 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
343
Самарцев информируют о голосовании за общественные пространства
20 мая 2021  10:54
Самарцев информируют о голосовании за общественные пространства
Благоустройство
175
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета НОЦ
19 мая 2021  18:37
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета НОЦ
Образование
383
В Самарской области обещают грозу и шквальный ветер
19 мая 2021  15:24
В Самарской области обещают грозу и шквальный ветер
Экология
715
Весь список