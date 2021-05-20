С выставкой железнодорожной техники ознакомились более тысячи пассажиров, жителей и гостей Самары

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Сегодня в Самаре в рамках крупнейшей транспортно-логистической конференции PRO//Движение.Поволжье делегация ОАО «РЖД» совместно с представителями органов власти и грузоотправителями осмотрели новейший подвижной состав, представленный на выставке железнодорожной техники. Всего с выставкой ознакомились более тысячи пассажиров, жителей и гостей города.

На первой платформе вокзального комплекса Самара можно было увидеть образцы грузовой техники и подвижного состава, включая контейнеры с флекси-танком, лайнер-бэгом, Hard top, экологическую лабораторию и многое другое. Подобная техника сегодня используется, в том числе, для отправки грузов на экспорт из республик и областей в регионах ответственности Куйбышевской железной дороги.

Любители путешествовать поездом смогли оценить новые сервисы для пассажиров, в том числе увидели интерьер вагона СВ фирменного поезда №9/10 «Жигули», разработанный совместно с Самарским областным художественным музеем, и посетили современный двухэтажный вагон-ресторан. На фоне настоящего паровоза серии Л «Лебедянка» прошла театрализованная фотосессия в вечерних костюмах.

На площадке вокзала также была выставлена современная техника на автомобильном ходу, среди которой погрузчики, специальные грузовые автомобили, седельный тягач с контейнером и другой автотранспорт.

Также на протяжении всего дня в здании вокзала работала фотовыставка, музей истории Куйбышевской железной дороги, смотровая площадка, а для детей были организованы различные интерактивные программы.