С «СамараАвтоГаз» требуют 94 млн рублей

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С самарского автобусного перевозчика АО «Самара Авто Газ» через суд требуют выплаты 94 млн рублей. В качестве истца выступило трамвайно-троллейбусное управление города.

В эту сумму входит долг и пени на 6 млн рублей, отмечается в картотеке арбитражных дел. Исковое заявление было принято 25 апреля.

На 19 июня суд назначил предварительное заседание, однако представитель ответчика на него не пришел. Перевозчик попросил выбрать другую дату. Теперь предварительное заседание намерены провести 17 июля, пишет АиФ-Самара.