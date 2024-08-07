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С помощью громкоговорящего устройства автомобиля ДПС, сотрудники ГАИ Приволжского района провели профилактическое мероприятие

7 августа 2024 16:59
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В местах массового скопления пешеходов призвал их быть предельно внимательными и осторожными.

С помощью громкоговорящего устройства патрульного автомобиля, сотрудники Госавтоинспекции Приволжского района приняли участие в профилактическом мероприятии.

Командир отделения ДПС Госавтоинспекции Приволжского района, старший лейтенант полиции Дмитрий Лутошкин в местах массового скопления пешеходов призвал их быть предельно внимательными и осторожными.

Уважаемые пешие участники дорожного движения! Переходите дорогу по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора. На не регулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет безопасен!

Только взаимное уважение на дороге, строгое соблюдение Правил дорожного движения позволит снизить количество пострадавших в ДТП участников дорожного движения. Берегите себя и своих близких!

 

Фото:  пресс-служба ГАИ СО

 

 

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