С октября в Самаре перевозки в садово-дачных направлениях будут выполняться только по выходным дням

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В Самаре продолжаются сезонные регулярные дачные перевозки. Напоминаем, что октябрь – это последний месяц в году, когда организуются рейсы к садово-дачным массивам и обратно. В соответствии с утвержденным расписанием традиционно с 1 октября перевозки по этим направлениям выполняются только по субботам и воскресеньям. По пятницам они не осуществляются.

В Самаре действуют 29 дачных маршрутов. Стоимость проезда сохранена на уровне 2019 года. У граждан имеется право льготного проезда: с использованием льготных транспортных карт – садово-дачной карты, социальной карты, карты школьника. Возможен проезд и без льгот за наличную и безналичную оплату.

Единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» («ОТК») рекомендует пассажирам перед поездками проверять баланс своих карт и при необходимости пополнять их.

Напомним также, что с сентября в соответствии с утвержденным расписанием, в связи с уменьшением светового дня автобусы в направлении «из города» отправляются на час позже, а последние рейсы от дачных массивов выполняются на час раньше. Данное расписание будет действовать до конца текущего сезона дачных перевозок.

В этом году организованные перевозки завершатся 31 октября.

При этом оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендует жителям категории 65+ не пренебрегать профилактическими мерами и пользоваться средствами защиты органов дыхания при совершении поездок.

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