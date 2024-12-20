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С начала года в Самарской области произошло 40 случаев отравления угарным газом

20 декабря 2024 17:43
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Попав в организм человека, этот газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответственность за снабжение органов человека кислородом.

Коварство угарного газа заключается в том, что его нельзя обнаружить – он не имеет ни запаха, ни цвета. Но попав в организм человека, этот газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответственность за снабжение органов человека кислородом. Причем в первую очередь угарный газ воздействует на нервную систему, то есть человек, пораженный угарным газом, просто засыпает, и не может принять никаких мер к своему спасению.

С начала года в Самарской области произошло 40 случаев отправления угарным газом. Пострадало 80 человек, 27 из которых – дети. Погибло 9 человек, из них - два ребенка.

Сегодня в дачном жилом доме СНТ «Массив Стромилово» Волжского района произошло отравление угарным газом 3 человек, один из которых - ребенок.

48 – летний мужчина, 36-летняя женщина и 2-летняя девочка госпитализированы в медучреждения города Самары.

МЧС России напоминает, что основными причинами утечки газа являются:

- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;

- неправильная установка газового оборудования;

- слабое крепление шланга;

- неполное закрытие крана;

- заливание огня водой;

- задувание огня сквозняком.

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.

Как избежать отравления угарным газом:

Используйте только исправное оборудование.

Позаботьтесь о хорошей вентиляции.

Не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра.

Следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки.

Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами.

Заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню.

Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону «04» , с мобильного - "104".

Не подпускайте маленьких детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне.

Горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее.

На ночь и уходя из дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа.

Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.

• Автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

Теги: МЧС Самара

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