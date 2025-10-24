С начала года почтовые автомобили Самарской области проехали почти 4,8 млн км

103

Ежедневно почтовые автомобили Самарской области проезжают в среднем расстояние, сопоставимое почти с половиной длины земного экватора. Они доставляют посылки и письма по 638 маршрутам, охватывающим как крупные города, так и самые отдалённые сельские населённые пункты региона.

За первые девять месяцев 2025 года общий пробег автомобилей Почты России в Самарской области составил почти 4,8 млн км. То есть каждый день, в среднем, все вместе они проезжают около 19 000 км. Сегодня в автопарке Почты России в Самарской области более 200 автомобилей: от компактных легковых машин курьерской доставки до вместительных грузовиков. За рулём — 317 профессионалов, которые выходят на линию в любое время суток и при любой погоде. Многие из них работают на маршрутах долгие годы. 26 октября водители Почты отметят свой профессиональный праздник — День работника автомобильного транспорта.

Отметим, почтовые логисты постоянно работают над совершенствованием маршрутной сети. В первые девять месяцев 2025 г. общий пробег почтовых машин в Самарской области сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 10% — с 5,3 млн до 4,8 млн км. Такие показатели были достигнуты за счёт оптимизации логистики: внедрение более рациональных схем передвижения позволило повысить скорость доставки почтовых отправлений клиентам Почты, а также сэкономить ресурсы.

«Почта России продолжает развивать автопарк и совершенствовать логистику для повышения надёжности и оперативности почтовых услуг, — говорит директор макрорегиона Волга Почты России Андрей Попов. — Но именно профессионализм и дисциплина наших водителей играют ключевую роль и позволяют выполнять обязательства перед нашими клиентами и обеспечивать своевременную доставку отправлений даже в сложных условиях — и в городских пробках, и на сельских грунтовках».