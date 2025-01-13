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Об оперативной обстановке в регионе. За период с 9 по 13 января на территории Самарской области произошло 22 техногенных пожара. Погибших нет.

На водных объектах области происшествий не произошло. Проводятся профилактические мероприятия.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 19 раз. В ДТП погиб 1 человек, пострадали 27 человек.

Организованы профилактические мероприятия, направленный на обеспечение безопасности в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Старого нового года и православному празднику Крещение Господне.

В этом году, в регионе планируется к организации порядка 70 купелей, из них 4 купели в Самаре, ожидается посещение мест массовых крещенских купаний на территории Самарской области свыше 10 000 человек.

Если вы стали очевидцем происшествия незамедлительно сообщите о нем по единому номеру вызова экстренных служб – «112». При пожаре звоните по номеру - «101».

Фото: ГУ МЧС СО