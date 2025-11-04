Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +4, +6°С. В утренние часы местами гололедица.
5 ноября в регионе утром и днем дождь и мокрый снег, до +7°С
Мероприятие прошло в Самарской государственной филармонии.
В День народного единства состоялась церемония вручения губернатором государственных наград Самарской области
Среди редких и необычных имен для мальчиков - Феодор, для девочек - Юстина.
Как самарские родители чаще называли своих новорожденных дочерей и сыновей в октябре
Глава региона отметил, что с 10 ноября Олег Кононенко будет исполнять обязанности начальника Центра подготовки космонавтов.
Звание "Почетный гражданин Самарской области" присвоено Олегу Кононенко
"На церемонии в филармонии собрались люди, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие родного региона и всей страны".
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
В Турции состоялся командный чемпионат мира по русским шашкам в дисциплине «молниеносная игра».
Спортсмены из Самарской области Олег Дашков и Мария Звада - призеры чемпионата мира по шашкам 
И встретился с представителями национально-культурных центров, работающих на территории областной столицы. 
Иван Носков провел заседание Общественного совета по национальным вопросам
На лекции Олег Кононенко рассказал подробнее о достижениях российской космонавтики и ответил на все вопросы учащихся.
В Самарском университете состоялась встреча с летчиком-космонавтом Олегом Кононенко
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
С 5 ноября меняется расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Тольятти

4 ноября 2025 13:16
172
Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

С 5 ноября вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Тольятти.

Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

С 5 ноября 2025 года
поезд № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр.08.05) – Самара (приб.10.26)
на участке Толевая – Самара проследует по измененному расписанию
Жигулевское Море (отпр.08.05) – Толевая (10.08-10.09) – Самара (приб.10.18)

С 8 ноября 2025 года
поезд № 7346/7345 Самара (отпр.11.45) – Тольятти (приб.14.07)
на участке Самара – Тольятти проследует по измененному расписанию
Самара (отпр.10.02) – Тольятти (приб.12.13)

 

Фото: freepik.com

Теги: Самара

