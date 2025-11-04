С 5 ноября меняется расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Тольятти

172

С 5 ноября вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Тольятти.

Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

С 5 ноября 2025 года

поезд № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр.08.05) – Самара (приб.10.26)

на участке Толевая – Самара проследует по измененному расписанию

Жигулевское Море (отпр.08.05) – Толевая (10.08-10.09) – Самара (приб.10.18)

С 8 ноября 2025 года

поезд № 7346/7345 Самара (отпр.11.45) – Тольятти (приб.14.07)

на участке Самара – Тольятти проследует по измененному расписанию

Самара (отпр.10.02) – Тольятти (приб.12.13)

