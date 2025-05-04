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В Самаре завершается подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здания центральных улиц и общественные пространства украсили более 2,7 тысяч настенных и наземных флажных композиций, около 200 остановочных павильонов общественного транспорта оформили плакатами.



С 5 мая в самарском метрополитене выйдет на линию праздничный Поезд Победы. Каждый из четырех вагонов состава оформлен снаружи, а внутри представлена выставка о жизни города Куйбышев в годы Великой Отечественной войны. Например, о более двух десятков заводов, развернувших производство в Куйбышеве в военные годы. Материалы, в том числе документы и фотографии, были собраны совместно с историками, сотрудниками оборонных предприятий, архивов и музеев.



На 23 улицах Самары, которые топонимически связаны с событиями Великой Отечественной войны и названы в честь Героев Советского Союза и участников Великой Отечественной войны, размещены плакаты на остановочных павильонах и установлены информационные стелы-стенды с кратким рассказом о подвигах этих людей. В их числе улицы, названные в честь летчицы Ольги Санфировой и в честь командира артиллерийского дивизиона 118-го артиллерийского полка 69-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта Михаила Сорокина. На ул.Куйбышева жители и гости города могут увидеть плакаты с рисунками, посвященными Великой Отечественной войне, из фондов Детской картинной галереи.



9 мая в Самаре в очном формате пройдет шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Формирование колонны начнется с 8:00 по ул. Молодогвардейской (от пер. Высоцкого до ул. Венцека). Для удобства участников будут организованы четыре контрольно-пропускных пункта. Также накануне, 7 мая в 10:00, на площади Куйбышева состоится открытая генеральная репетиция Парада Победы, посетить которую смогут все желающие. Планируется, что Парад объединит 2000 участников и 30 расчетов, по площади пройдет легендарная техника, в том числе танк Т-34, автомобили ВАЗ, БМП, БТР-82а, ракетные комплексы «Искандер» и др.

Фото: администрация Самары